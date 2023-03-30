أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تقديم دعم مادي ومعنوي للأسر الفقيرة والمحتاجة في جميع مناطق البلاد، تتضمن هذه الوجبة الفئات التي تعاني من سوء الحالة المادية أو الاجتماعية أو المالية بشكل كبير جدًا، ويشمل ذلك فئات مثل الأيتام والأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة والمرضى والمسنين، بالإضافة إلى فئات ضعيفة أخرى محرومة، نقدم لكم رابط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 منصة مظلتي الوجبة التاسعة ، وكافة التفاصيل، تابعونا.

رابط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 منصة مظلتي الوجبة التاسعة

يهدف البرنامج المقدم للتأييد لجميع المواطنين في العراق إلى توفير المساعدات المادية لهم حتى يتمكنوا من البقاء بشكل جيد خاصة في هذه الظروف الصعبة، ويتم صرف هذه المساعدات على شكل مساعدات طبية، تغذية، إسكان، تعليمية وتدريبية لصالح المحتاجين الذين يستحقونه، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن عدد المواطنين العراقيين المقبولين حتى الآن يبلغ أكثر من 200 ألف مواطن على الأقل، كما أكدت أيضًا أن شروط التقديم ستكون سهلة وبسيطة للجميع.

شروط الحصول علي الرعاية الاجتماعية العراق

أن يحمل المتقدم الجنسية العراقية ويعيش دائماً داخل البلد كمقيم. المتقدم للرعاية الاجتماعية يجب أن يكون لديه عائلة مكونة من أربعة أفراد على الأقل. يجب أن يكون عمر المتقدم من الرجال بين 18 و60 عاماً. لا يجب أن تكون النساء المتقدمات بعمر أقل من 15 عامًا أو أكثر من 55 عامًا. لا يحق للشخص الذي يتقدم طلباً للتأمين أو من أصحاب الممتلكات الحق فيه.



أسماء المقبولين في الوجبة 9 العراق 2023