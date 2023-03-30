قدّمت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية رابط الاستعلام عن دعم مربي المواشي برقم السجل المدني 1444 عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، يتم ذلك لتسهيل استفادة المستفيدين من البرنامج من عملية الاستعلام، ويأتي ذلك كجزء من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد إلى رقمي.

برنامج دعم مربي المواشي

البرنامج على تعزيز قطاع المواشي وزيادة إنتاج اللحوم والألبان في المملكة، وترقية مستوى حياة المربين وتطوير أساليب الإنتاج الحديثة للمساهمة في رفع الإنتاجية والجودة، كما يشمل البرنامج دعم لشراء المواد الغذائية اللازمة لإطعام المواشي، علاوة على ذلك، فإن هذه الخطوات تسهم في إضافة قيمة اقتصادية كبيرة للدولة، فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يهدف البرنامج إلى تعزيز التنمية لأصحاب المشاريع الريفية الصغيرة.

رابط الاستعلام عن دعم مربي المواشي برقم السجل المدني 1444

يمكن تحقيق الاستعلام عن دعم مزارع المواشي باتباع بعض الإجراءات السهلة، وهي كالتالي

قم بالتوجه إلى صفحة وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال الضغط على هذا الرابط.

اختيار من الصفحة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك اختيار خدمات الاستعلام.

اختيار الاستعلام عن دعم مربي المواشي.

يتم كتابة الرقم الوطني والمعلومات المطلوبة للاستعلام.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر الاستعلام.

يتطلب الأمر انتظار حتى يتم عرض البيانات المطلوبة.

الاستعلام عن موعد صرف دعم مربي الماشية

التوجه إلي موقع وزارة الزراعة. ثم اختيار من الصفحة الرئيسية تيوب الخدمات. ثم اختيار المعاملات. ثم اختيار دعم مربي المواشي. ثم كتابة البيانات المطلوبة منك. ثم النقر علي خانة الاستعلام.



شروط دعم مربي المواشي

وضعت وزارة البيئة والزراعة والمياه مجموعة من المتطلبات الأساسية التي يجب تحقيقها للاستفادة من هذا البرنامج، وتشمل هذه المتطلبات ما يلي