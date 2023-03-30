تهدف منصة جود الإسكان إلى مساعدة المواطنين في المملكة العربية السعودية على الحصول على سكن مناسب لهم، وتُعتبر واحدة من أهم منصات الدعم الخيرية في المملكة، يعتبر دعم منصة جود الإسكان واحدة من المبادرات التي يقدمها المؤسسة الإنمائية للإسكان، نقدم لكم خطوات استعلام الأهلية في منصة جود الإسكان وشروط الحصول علي الدعم والتي يجب توفرها للتخطيط للتسجيل في هذه المنصة، والتي حددها مديرها، بالإضافة إلى الخطوات التي تتبع للتحقق من صلاحية المستفيدين عبر موقعه الرسمي.

خطوات استعلام الأهلية في منصة جود الإسكان وشروط الحصول علي الدعم

سنوضح لكم الآتي خطوات التسجيل في منصة جود الإسكان.

أول خطوة تتمثل في الذهاب إلى الموقع الرسمي لمنصة جود الإسكان.

ثم النقر على خيار “كيف استفيد من جود” بعد النقر على “خدمات المستفيدين” من الصفحة الرئيسية للموقع.

يجب أن يتم الانتقال إلى صفحة جديدة ومن ثم النقر على الزر “التحقق من مؤهلك” للتأكد من صحة المعلومات.

على الصفحة التي تليها، ستجد المعلومات التي يجب كتابتها لإجراء الاستعلام، وتشمل رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال.

بعد إدخال البيانات بشكل صحيح، يُعرَضُ حالة التأهيل للتسجيل على منصة جود، سواء كان الشخص مؤهلاً أو غير مؤهلاً.

إذا كان المستفيد مؤهلاً للاستفادة من خدمات جود، فيمكنه الذهاب إلى أقرب جمعية له لتبدأ إجراءات الحصول على خدمات الإسكان التنموي.

شروط جود الإسكان

حدَّدت الإدارة التي تشرف على منصة “جود الإسكان” شروطاً يجب توافرها لتمكُّن المستخدم من التسجيل في الدعم المقدَّم والاستفادةِ منه، وسنُوضح هذه الشروط في ما يلي