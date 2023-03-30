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رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب 1444

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

elbadilmمنذ 36 دقيقة
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رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

قدمت الشركة السعودية للكهرباء خدمة استعلام الفواتير بطريقة إلكترونية، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت أو التطبيق المعروض على شبكة الإنترنت، تسمح هذه الخدمة للزبائن بالاستعلام عن قيم من استهلاك الطاقة حسابًا باستخدام رقم حساب المشارك أو رقم جهاز العداد، نقدم لكم اليوم رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب 1444، وكافة التفاصيل، تابعونا.

الشركة السعودية للكهرباء

شركة الكهرباء السعودية هي شركة مساهمة تهتم بإنتاج وتوزيع الكهرباء في المملكة العربية السعودية، وتقع مقرها الرئيسي في العاصمة ولديها عدد من الفروع المنتشرة في أنحاء المملكة، تعمل الشركة حاليا على توفير خدمات إلكترونية متعددة للمواطنين من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي أو تطبيقها الرسمي.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب 1444

يمكن الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء بطريقة إلكترونية عبر اتباع بعض الخطوات السهلة التي تشمل ما يأتي

    • قم بالتوجه إلى موقع شركة الكهرباء السعودية بالضغط هنا.
    • يتم الدخول إلى حسابك بواسطة كتابة اسم المستخدم ومن ثم كتابة رقم السر.
    • ستقوم بعد ذلك باختيار عنصر “الاستعلام عن الفاتورة” من الصفحة الرئيسية.
    • تكتب رقم الحساب.
    • بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر الاستعلام.
    • يعرض لك قيمة الفاتورة في صفحة أخري.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

  • الدخول علي موقع شركة الكهرباء السعودية.
  • ثم تسجيل الدخول في حسابك.
  • ثم اختيار الفاتورة الإلكترونية.
  • ثم النقر علي خانة الاستعلام عن الفاتورة.
  • سوف يتم عرض لك قيمة الفاتورة في الصفحة التالية.

طريقة إنشاء حساب على موقع شركة الكهرباء

يمكنك إنشاء حساب على موقع شركة الكهرباء عن طريق اتباع بعض الإجراءات، مثل

  • زيارة موقع الشركة الكهربائية السعودية.
  • اختيار من الصفحة الرئيسية إنشاء حساب.
  • تحديد نوع الحساب شركات أو أفراد.
  • يقوم المستخدم بتحديد حساب الأفراد ويحدد إن كان زائراً أو مواطناً أو من دول مجلس التعاون الخليجي.
  • تكتب البيانات المطلوبة منك.
  • تحديد كلمة سر لحسابك.
  • الضغط على زر التسجيل.

تحميل تطبيق ALKAHRABA

توفر شركة الكهرباء السعودية تطبيقاً للهواتف الذكية، والذي يتيح العديد من الخدمات للمستفيدين، مثل الإستعلام عن الفواتير، تسجيل المشتركين، حجز المواعيد. يمكن تحميل التطبيق على هواتف أندرويد وأجهزة أيفون المتاحة في متجر جوجل بلاي والأبل ستور على التوالي.

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elbadilmمنذ 36 دقيقة
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