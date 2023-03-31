مسلسل قيامة عثمان الحلقة 120 علي قصة عشق وتردد القنوات الناقلة

وعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 120 .. معدلات البحث في جوجل تتزايد ، عرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان هو الأكثر نجاحاً على الإطلاق. مؤجلة من بين جميع المسلسلات التركية التي يتم بثها كل أسبوع يوم الأربعاء أو حتى بشكل يومي ، لأن مؤشرات البحث على جوجل زادت بشكل ملحوظ فيما يتعلق بموعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان. بطولة الفنان الكبير بوراك أوزجيفت ومجموعة من كبار النجوم من الوسط الفني التركي.

عرض الحلقة 120 من مسلسل قيامة عثمان

في اليوم المرتبط بميلاد التاسع والعشرين من آذار ، كان من المفترض أن نصل إلى موعد مع حلقة جديدة من مسلسل قيامة عثمان رقم 120 ، لكن المفاجأة أن قناة آي تي ​​في التركية أعلنت عن العرض. تم نقل الحلقة إلى موعد لاحق بسبب العرض المسائي أمس ، حيث أعلنت مباراة المنتخب التركي ، خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم ، أن المسلسل سيعود مرة أخرى الأربعاء المقبل. في المساء بالتوقيت العادي أي حسب توقيت القاهرة بالضبط في تمام الساعة السابعة صباحا دون تأخير هذا التاريخ لذلك يجب الآن مراجعة ومتابعة معكم من خلال الفقرة التالية من تلك المقالة مسار الأحداث في ترددات مسلسلات القنوات الان.

تردد القنوات الناقلة قيامة عثمان

يذاع المسلسل التركي الشهير “قيامة عثمان” كل أسبوع مساء الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بالتوقيت المحلي. السعودية بحسب الرموز والترددات كالآتي: –

القمر: غادر زحل

التردد: 11628

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر: – نايل سات

التردد: – 12034

التصحيح: – 3/4

الاستقطاب: – أفقي

الترميز: – 27500

القمر: – عربسات

التردد: – 11034

الترميز: – 27500

الاستقطاب: – عمودي

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم ترجمة الحلقة إلى اللغة العربية مساء الأربعاء المقبل 5 أبريل 2023 م على موقع قصة الحب والمواقع الأخرى التي تعرض مسلسلات وأفلام مترجمة إلى العربية مثل Egbest. و My Sima ومواقع أخرى.

تأكيد موعد عرض قيامة عثمان 120

تم تأكيد موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 120 على شاشات الـ ITV التركية ، حيث تم الإعلان عن عرض الحلقة القادمة من مسلسل قيامة عثمان مساء الأربعاء المقبل. في الخامس من أبريل ، أكدت إدارة القناة أن هذا هو الموعد النهائي لعرض الحلقة القادمة ، ولم يتم تأجيلها أو مراجعتها.