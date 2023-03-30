تُعَدُّ قناة “طيور الجنة” من بين القنوات الإعلامية المميزة للأطفال التي يسعى الآباء والأمهات جاهدين لإيجادها، حتى يتسنَّى لهم ضبط تردد قناة “يوم الجنة” في القمر الصناعي، بهدف تكرار مشاھدتھم لھذه القناة على مدار 24 ساعة، تعتبر هذه القناة واحدة من أفضل القنوات الهادفة، إذ يمكن للأطفال – سواء كانوا صغارًا أو كُبارًا – الاستفادة منها وتعلّم الكثير من العادات الصحيحة ولذلك، نقدم لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 بعد التحديث بجودة عالية، لتسهيل عملية ضبط التردد على جهاز استقبالك.

نبذة عن قناة طيور الجنة 2023

أصبحت هذه القناة من أشهر القنوات التي يعرفها الجميع في جميع أنحاء المنطقة، حيث استطاعت أن تأسر قلوب ملايين من المشاهدين بخدماتها المتميزة والهادفة، تأتي هذه القناة لخدمة المجتمع حيث أنها تسعى جاهدة لتقديم محتوى هادف يستفاد منه جيل شاب، وخصوصًا الأطفال منذ سن صغيرة، تساعدهم على فهم عدد كبير من القيم الإسلامية التي يجب على جميع الأطفال أن يتعلموها، بالإضافة إلى تعليمهم وإرشادهم في تعلم الأرقام، يتم تعليم الحروف والكلمات باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى تعلُّم كيفية أداء الصلاة والوضوء بطريقة صحيحة، واكتشاف العادات الجيدة وتجنُّب العادات المؤذية، فضلاً عن مُحارَبَةِ الكذب والعادات السيئة وتجنُّب تطوير سلوك غير لائق يمكن لصغارِ الأطفال اكتسابه من بَعْضِ المشاركِين في حياتهِم.

هذه القناة تعرض برامج تعليمية شاملة، بالإضافة إلى البرامج الترفيهية وبرامج القرآن والسنة النبوية، وكذلك العديد من البرامج المساعدة لتحسين مهارات الأطفال في التعلم والرسم، كما تهدف إلى ترسيخ بعض السلوكيات المثلى مثل نظّافة المنزل ومشاركته في أعمال نظافته، وأخذ حِرْص على نظّافتهُ شخصِيًّا.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 بعد التحديث بجودة عالية

أي تداخل أو انقطاع في الصورة والصوت يمكنكم التحقق من التردد الحديث لهذه القناة ثم ضبطه على جهاز الاستقبال الخاص بكم، واستمتعوا بأحدث التحديثات التي تُضاف إلى هذه القناة باستمرار، وسوف نعرض لكم التفاصيل في المستقبل. قُمِ بِإيقاف الفيديو أثناء مشاهدته، وسأعرض عليكم التردد المطلوب على النحو التالي

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 علي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

التردد 11258.

القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 علي عرب سات

يمكن للأشخاص الآن معرفة التردد الخاص بالقناة للاستمتاع بمشاهدتها على مدار اليوم عبر القمر الصناعي العرب سات، وهذا هو التردد المطلوب.