أخبار السعوديةاقتصاد

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 31-3-2023

محمد مصطفيمنذ 11 ساعة
0

يبحث الكثير من المتابعين عن سعر الذهب في السعودية وهذا من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير لأنه يحظى باهتمام مجموعة كبيرة من الناس وخاصة التجار والمستثمرين والراغبين في الزواج.

لذلك ، كنا مهتمينوكالة أنباء فلسطين اليومنوفر لكم جميع أسعار الذهب في السعودية وأي تغيرات في هذه الأسعار يتبعها ملايين الأشخاص حول العالم مع مراعاة التغيرات المستمرة في السوق حسب سعر الدولار وتغيراته.

سعر الذهب اليوم الجمعة 3-31-2023 في السعودية

  • سعر عيار 24: 235 ريالاً سعودياً
  • سعر الذهب عيار 22: 215 ريال سعودي
  • سعر الذهب عيار 21: 203 ريال
  • سعر الذهب عيار 18: 180 ريالاً سعودي

محمد مصطفيمنذ 11 ساعة
0

مقالات ذات صلة

شهادات بنك مصر والاهلي 2023 بعد نتيجة اجتماع البنك المركزي

شهادات بنك مصر والاهلي 2023 بعد نتيجة اجتماع البنك المركزي يوم الخميس 30\3\2023

منذ 29 دقيقة
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 1 أبريل 2023 بعد رفع سعر الفائدة الي 2%

منذ ساعتين
المكرمة الملكية

المكرمة الملكية 1444 من خلال وزارة الموارد البشرية والفئات المستحقة للحصول عليها

منذ 5 ساعات
شروط الحصول على المكرمة الملكية

شروط الحصول على المكرمة الملكية بالمملكة 1444 وقيمتها

منذ 6 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى