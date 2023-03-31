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سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 31-3-2023
يبحث الكثير من المتابعين عن سعر الذهب في السعودية وهذا من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير لأنه يحظى باهتمام مجموعة كبيرة من الناس وخاصة التجار والمستثمرين والراغبين في الزواج.
لذلك ، كنا مهتمينوكالة أنباء فلسطين اليومنوفر لكم جميع أسعار الذهب في السعودية وأي تغيرات في هذه الأسعار يتبعها ملايين الأشخاص حول العالم مع مراعاة التغيرات المستمرة في السوق حسب سعر الدولار وتغيراته.
سعر الذهب اليوم الجمعة 3-31-2023 في السعودية
- سعر عيار 24: 235 ريالاً سعودياً
- سعر الذهب عيار 22: 215 ريال سعودي
- سعر الذهب عيار 21: 203 ريال
- سعر الذهب عيار 18: 180 ريالاً سعودي