أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 31-3-2023

انخفضت أسعار الدواجن والبيض في أسواق جمهورية مصر العربية يوم الجمعة 31 مارس 2023 ، بعد ارتفاعها في الأيام السابقة.

أسعار الدجاج والبيض اليوم الخميس 30 مارس: قامت الكتاكيت بعمل واجبات منزلية مع السيدات ، وسأكون متوقفًا بحلول نهاية الأسبوع.

أعلنت شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية ، اليوم ، عن أسعار الدجاج والبيض ليوم الجمعة 31 مارس ، مع بعض الزيادة في الأموال نتيجة لتكاليف النقل ومكاسب التجار ، والتي تختلف من منطقة إلى أخرى. وأخرى من سوق إلى آخر.

وزاد سعر كيلو الفراخ البيضاء 3 جنيهات عن سعر أمس، ليتراوح اليوم بين 67 و68 جنيها، وبلغ سعر الكيلو من الفراخ الساسو مستوى 98 جنيها وحتى 100 جنيه، وارتفع أيضا سعر الفراخ البلدي، لتتراوح بين 99 و100 جنيه للكيلو الواحد.

أسعار البيض اليوم

كما ارتفع سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 31 مارس 2023، ليصل سعر الأبيض بين 92 و93 جنيها بزيادة 8 جنيهات عن سعر أمس، ويتراوح سعر البيض الأحمر بين 100 و101 جنيه للكرتونة، بزيادة 5 جنيهات عن سعر أمس.

فيما يتراوح سعر كرتونة البيض البلدي بين 108 و109 جنيهات، بزيادة 5 جنيهات عن سعر أمس، بحسب آخر تحديثات لأسعار بورصة الدواجن اليوم.