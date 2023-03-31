اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 31 مارس في مصر

أسعار مواد البناء

البديلمنذ 6 ساعات
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كما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والدولية لمركز معلومات مجلس الوزراء ، انخفضت أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 31 مارس 2023 ، خلال تعاملات اليوم في أسواق مختلفة بمحافظات جمهورية مصر العربية.

أسعار مواد البناء

أفادت بوابة الأسعار المحلية والدولية ، اليوم الجمعة ، 31 مارس / آذار ، أن أسعار مواد البناء في السوق شهدت انخفاضاً ، خصوصاً الحديد والأسمنت ، فيما استقرت أسعار الجبس بعد ارتفاع سعر الصرف. قيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ارتفع سعره في البنوك الآن بمقدار 30 جنيها.

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 30 مارس: نزف الحديد في السوق بعد انخفاض كبير

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أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 31 مارس

1- سعر طن الحديد الخام: 34305 جنيه إسترليني ، بزيادة قدرها 17 جنيهًا إسترلينيًا.

2- سعر الطن من حديد عز 36778 جنيها بانخفاض 437 جنيها

3- سعر طن الأسمنت الرمادي: 2047 جنيهاً بانخفاض 11 جنيهاً

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البديلمنذ 6 ساعات
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