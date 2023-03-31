عاجل ورسميا ونهائيا.. تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2023 لجميع الصفوف ابتدائي واعدادي وثانوي

مع ازدياد التساؤلات حول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2023، سوف نوضح لكم كل التفاصيل لكل مرحلة دراسية الميعاد الخاص به كما توجد مواعيد محددة يتم فيها الانتهاء من دراسة الترم الثاني بشكل نهائي وهذه المواعيد قد تختلف بالنسبة لصفوف النقل والمراحل الإعدادية.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2023

توجد مواعيد خاصة بإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2023 وهذه المواعيد المحددة يمكن أن تتمثل في الآتي:

تبدأ مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بداية من السبت الموافق يوم 6 من شهر مايو.

تبدأ امتحانات الترم الثاني الخاصة بالشهادة الإعدادية بداية من السبت الموافق يوم 6 من شهر مايو.

مواعيد امتحانات الدبلومة الفنية الخاصة بالترم الثاني يمكن أن تبدأ من السبت الموافق يوم 27 من شهر مايو.

امتحانات الترم الثاني الخاصة بشهادة الثانوية العامة يمكن أن تبدأ من السبت الموافق يوم 10 من شهر يونيو لعام 2023.

نهاية الدراسة في الترم الثاني 2023

يوجد ميعاد معين يتم فيه الانتهاء من الدراسة الخاصة بالفصل الدراسي الثاني وهذا الميعاد هو:

قام وزير التربية والتعليم بالإعلان عن موعد نهاية دراسة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية تكون في يوم 4 من شهر مايو.

تم الإعلان عن موعد انتهاء نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل والتي تكون في يوم 3 من شهر مايو لعام 2023.

يستمر الترم الثاني من هذا العام ثلاثة أشهر يتخللهم الاجازات الرسمية الخاصة بالأعياد.

حقيقة تعطيل الدراسة في شهر رمضان المبارك

يتساءل الكثير من الأشخاص حول حقيقة تعطيل الدراسة في شهر رمضان والإجابة عن هذا السؤال تكون كالآتي:

أصدر وزير التربية والتعليم في بداية شهر مارس الحالي حقيقة تعطيل الدراسية في شهر رمضان وأوضح أن الدراسة تكون مستمرة إلى حين انتهاء هذا الشهر.

تجرى مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في موعدها بعد الانتهاء من ذلك الشهر بحوالي اسبوعين.

تبدأ بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني اجازة نهاية العام والتي تكون في موعدها.

في النهاية قد علمنا مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2023 وما هي حقيقة تعطيل الدراسة في الترم الثاني بسبب شهر رمضان المبارك ومتى يتم الانتهاء من إتمام الدراسة للفصل الدراسي الثاني.