ضحية رامز جلال الحلقة ال9 من برنامج رامز نيفر اند.. مش هتصدق مين ضيف رامز!

ضيف رامز نيفر اند على الأغلب فأن المتوقع أن يكون ضحية رامز جلال الحلقة ال9 لاعب كرة قدم شهير، أو فنان أو مطرب مصري، وبالتالي فقد قام رامز جلال باستضافة عدد كبير من المشاهير في الحلاقات السابقة، وكان من ضمنهم الفنان الكبير محمد رمضان بالإضافة إلى المطرب محمد فؤاد والإعلامية ياسمين عز، والكثير من الفنانين الكبار.

ضيف رامز جلال الحلقة ال9

لن يُعلن حتى الآن الفنان رامز جلال عن ضيف حلقة اليوم، ويمكنك من خلال تلك النقاط التالية أن تتوقع من هو ضيف الحلقة الـ9 اليوم، حيث جمع الفنان رامز حوالي 30 فنان وفنانة، يمكنك أن تتوقع من خلال تلك الأسماء من هو ضحية اليوم:-

محمد رمضان.

احمد السقا.

عارفة عبد الرسول.

ياسمين عز.

إمام عاشور.

محمد فؤاد.

نهال عنبر.

غادة إبراهيم.

هنادي مهنا.

إيمان العاصي.

مصطفي يونس.

أمينة شلباية.

رضا عبد العال.

شيماء سيف.

محمود كهرباء.

بسنت شوقي.

محمد فراج.

أحمد حاتم.

مصطفي كامل.

أحمد فتوح.

نسرين أمين.

ياسمين الرئيس.

محمد الغيطي.

موعد عرض برنامج رامز نيفر اند

يذاع برنامج رامز نيفر أند في هذا العام 2023، على شاشة قنوات ام بي سي مصر، في تمام الساعة 6:15 مساءً على حسب توقيت القاهرة بجمهورية مصر العربية، ويمكنك من خلال كافة الاسماء الضحايا التي تم سردها في النقاط التي بالأعلى، فقد تكون تمكنت من هو ضحية رامز جلال اليوم.

أسماء ضحايا رامز نيفر أند في الحلقات السابقة