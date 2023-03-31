وانتا قاعد في البيت.. رابط الاستفسار عن قيمة المعاش بالاسم عبر موقع هيئة التأمينات

خطوات الاستفسار عن قيمة المعاش يمكن اتباعها من خلال الموقع الرسمي الخاص بالتأمينات الاجتماعية كما توجد العديد من الخدمات المختلفة التي تقدمها موقع التأمينات الاجتماعية لكافة المستفيدين منها بكل سهولة.

خطوات الاستفسار عن قيمة المعاش

توجد خطوات واجب اتباعها من أجل الاستعلام عن قيمة المعاش وهذه الخطوات هي:

يجب أولًا أن يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

سوف تظهر بعد ذلك العديد من الخيارات نختار منها كلمة الاستعلام عن قيمة المعاش وبعدها سوف تظهر العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال الرقم القومي واسم المتقدم ورقم الهاتف المحمول في الأماكن المخصصة لها.

عند الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة نقوم بالضغط على كلمة استعلام وبعدها سوف تظهر كافة المعلومات التي تخص قيمة المعاش.

خدمات موقع التأمينات الاجتماعية

توجد العديد من الخدمات المتنوعة التي يقدمها الموقع الرسمي الخاص بالتأمينات الاجتماعية وهذه الخدمات هي:

يمكن من خلال موقع التأمينات تسجيل الرقم التأمين الخاص بك بالإضافة إلى إمكانية التأمين على كافة العاملين في القطاع العام أو الخاص.

توفير خدمة التأمينات على العمالة الغير منتظمة وأيضًا إنهاء الخدمة الخاصة بهم.

عرض كافة المعلومات التي تخص قيمة المعاش المستحق للمستفيد.

إمكانية الاستعلام عن مدة الاشتراك في معاش التأمين الاجتماعي.

قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة

تزداد قيمة المعاشات في شهر إبريل ويمكن أن تصل سعرها إلى الآتي:

المعاشات التي تكون قدرها 2300 جنية فسوف تصل إلى 2645 في شهر إبريل.

قيمة المعاشات التي تصل إلى 3500 جنية فسوف تصل إلى 4060 جنيه.

المعاشات المقدرة لحوالي 4400 جنيه فسوف تصل بعد الزيادة إلى 4950 جنيه.

المعاشات التي تكون قيمتها 5300 جنيه فسوف تصل بعد الزيادة إلى 6100 جنيه في شهر إبريل.

قيمة المعاش التي تكون مقدرة 6500 جنية فسوف تصل بعد الزيادة إلى حوالي 7475 جنيه.

في النهاية قد علمنا ما هي خطوات الاستفسار عن قيمة المعاش وما هي نسبة زيادة المعاشات التي قد تصل لها في شهر إبريل كما توجد العديد من الخدمات المختلفة التي يقدمها موقع التأمينات الاجتماعية