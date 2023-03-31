سوف بكام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 مارس 2023

شهدت أسعار الذهب في مصر يوم الجمعة 31 مارس 2023 استقرارًا ملحوظًا في التعاملات الصباحية المبكرة مقارنة بأسعار يوم أمس.

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 24 في مصر: 1962 جنيهاً يعادل 63.70 دولاراً.

سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر: 1.799 جنيه بما يعادل 58.39 دولار.

سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر: 1.717 جنيهاً يعادل 55.74 دولاراً.

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر: 1.472 جنيهاً يعادل 47.78 دولاراً.

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر: 1145 جنيهاً يعادل 37.16 دولاراً.

سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر: 981.21 جنيه بما يعادل 31.85 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 9 في مصر: 735.91 جنيه بما يعادل 23.89 دولار.

سعر أوقية الذهب في مصر: 61.031 جنيهاً يعادل 1.981 دولار.

سعر الجنيه الذهب في مصر: 13737 جنيهاً أي ما يعادل 445.92 دولاراً.

سعر كيلو الذهب في مصر: 1،962،423 جنيهاً يعادل 63،701 دولار.