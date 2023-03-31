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سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الجمعة في السوق السوداء 31 مارس 2023

محمد مصطفيمنذ 12 ساعة
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سعر الدولار في مصر ، اليوم الجمعة 31 مارس 2023 ، انخفاضا طفيفا في بداية التعاملات اليومية ، حيث وصل إلى 30.80 جنيه مصري ، فيما شهدت العملات الأجنبية في مصر تغيرات ملحوظة.

سعر الدولار مقابل الجنية المصري في السوق السوداء 

آخر التحديثات لأسعار العملات مقابل الجنيه المصري ، وهي كالتالي:

سعر اليورو في مصر: استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم عند 33.49 جنيه.

سعر الدولار الأسترالي في مصر: استقر سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الجنيه المصري اليوم عند 20.61 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 8.21 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم 100.40 جنيه.

سعر الدولار الكندي في مصر: وصل سعر صرف الدولار الكندي إلى الجنيه المصري اليوم 22.73 جنيه.

سعر الدينار الليبي كم جنيه مصري اليوم: وصل سعر صرف الدولار الليبي مقابل الجنيه المصري اليوم إلى 6.43 جنيه.

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم 38.13 جنيهًا.

سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري: وصل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري إلى 8.46 جنيه.

سعر الدينار الأردني اليوم في مصر: سجل سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري اليوم 43.43 جنيهًا.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري: سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم 8.39 جنيه.

سعر الريال العماني إلى الجنيه المصري: سعر صرف الريال العماني إلى الجنيه المصري اليوم كان 80.02.

محمد مصطفيمنذ 12 ساعة
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