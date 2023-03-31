كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة 9 منصة مظلتي

المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق، لازال البحث قائم يوميا من قبل المواطنين في العراق وذلك لرغبتهم في التعرف علي أسماء المقبولين في الوجبة التاسعة المقدمة من وزارة شؤون العاملين بالعراق والتي تعد المرة الأخيرة التي ستقدم فيها وزارة العمل والشئون الاجتماعية هذه الاعانة وذلك لمحدودي الدخل لمساعدتهم علي توفير حياة كريمة لأسرهم وخاصتا بعد تدهور الحالة الاقتصادية للكثير بسبب ما مر به العالم من مشكلات خلال الآونة الأخيرة .

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق

ومن جانب اخر حددت الوزارة مجموعه هامة من الشروط التي يتم علي أساسها ادراج أسماء المقبولين بتلقي الدعم والتي سنستعرضها لكم من خلال السطور الاتيه.

الوجبة 9 منصة مظلتي

نعني بالوجبة الأخيرة بان الوزارة سوف تقوم خلال الشهور القادمة بفتح الباب لقبول دفعات من فئات اخري وخاصتا المقبولين حديثا علي الزواج من الشباب العراقي حيث يمكنهم تسجيل بياناتهم عبر الرابط الالكتروني التابع للوزارة .

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة العمل العراقية من خلال الرابط التالي https://www.molsa.gov.iq/.

اختيار منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية.

كتابة بيانات تسجيل الدخول.

اختر الاستعلام عن برنامج الرعاية الاجتماعية.

تحديد الوجبة المراد الاستعلام عنها وهي الوجبة التاسعة.

النقر على زر استعلام.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة :-