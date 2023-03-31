ضيف رامز نيفر اند الحلقة 9، حصل برنامج رامز نيفر اند علي اعجاب الكثير من المتابعين والجماهير حيث اصبح الترنيد علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وذلك في الوطن العربي وليس في مصر فقط، حيث يعتبر هذا البرنامج مختلف لانه يتكون من مقلبين وليس مقلب واحد وذلك يختلف عن جميع سلسلة برامج مقالب رامز جلال السابقة، ومن خلال لاين نيوز ستتعرف علي ضيف حلقة رامز اليوم.

ضيف رامز نيفر اند الحلقة 9

كان استضاف رامز جلال في اول حلقات البرنامج النجم محمد رمضان وبعد ذلك في الحلقة الثانية النجم احمد السقا وكانت في الحلقة الثالثة الاعلامية ياسمين عز ومحمد فؤاد في الحلقة الرابعة وكان في الحلقة الخامسة الاعب محمود عبد المنعم كهربا والحلقة السادسة محمد فراج وزوجتة بسنت شوقي وايمان العاصي كانت في الحلقة السابعة وفي الحلقة الثامنة استضاف نسرين امين، ومن المتوقع اليوم ان يكون ضيف رامز جلال في برنامج رامز نيفر اند الفنان مصطفي كامل، جدير بالذكر ان ظهر في البرومو الكثير من الفنانين منهم نهال عنبر وامينة شلباية والكابتن رضا عبد العال.

برنامج رامز رمضان 2023

أعلن الفنان رامز جلال خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي شريف عامر عن الذين يقومون بقلب هذا العام أكثر من 2000 عامل جدير بالذكر ان يتم تصوير برنامج رامز نيفر اند في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

موعد برنامج رامز نيفر اند 2023

يعررض برنامج رامز جلال عبر قناة ام بي سي مصر وذلك في تمام الساعة السادسة والربع بعد اذان المغرب مباشرة ويتم الاعادة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.