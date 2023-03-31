نجم غير مُتوقع ضحية رامز نيفر اند ح9 اليوم الجمعة 9 رمضان 2023

يترقب الكثير من محبي وعشاق مقلب المقالب الشهير رامز نيفر اند معرفة من سيكون ضحية الحلقة التاسعة من رامز جلال، الذي تشاهدونه في شهر رمضان عبر شاشة ام بي سي ويعد من أكثر الأعمال التي تحقق نسب مشاهدة عالية للغاية منذ عرض الحقلة الأولي والتي كان ضحيتها الفنان محمد رمضان، وجدير ان الحلقة الماضية شهدت اثارة كبيرة بين رامز والضحية الثامنة نسرين أمين وحققت نجاح كبير هذه الحلقة كما تداولت الكثير من الصحف العربية عقب عرضها.

ضحية رامز نيفر اند ح9

وحتي الان لم تقوم الصفحة الرسمية لقناة ام بي سي مصر بالكشف عن ضحية الحلقة التاسعة من رامز نيفر اند ومن المتوقع الكشف عن الضحية التاسعة قبل اذان المغرب بالتحديد في تمام الساعة السادسة كما يحدث منذ بداية الشهر المبارك.

ضيف رامز جلال نيفر اند اليوم

وفي حالة الكشف عن الضحية الجديدة من رامز نيفر اند سوف نقوم بالكشف عنها علي الفور عبر موقعنا البديل الذي يوفر كل ما هو جديد .

موعد عرض برنامج رامز نيفر اند

وتشاهدون يومياً برنامج رامز نيفر أند عبر قناة ام بي سي مصر وذلك في تمام الساعة 6:15 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 7:15 بتوقيت المملكة العربية السعودية .