توقعات انخفاض أسعار البنزين في الأردن لشهر أبريل 2023

تشهد أسعار البنزين في الأردن تحديثات مستمرة، إذ يتم تحديد الأسعار بشكل رسمي من لجنة تسعير المشتقات البترولية بالأردن. وتبلغ السعر المتوسط للبنزين الآن في الأردن 1.17 دينار أردني، ويتراوح السعر الأدنى بحسب التقارير حوالي 1.14 دينار أردني، فيما يصل السعر الأعلى إلى 1.19 دينار أردني. ولتوفير خدمة أفضل على المستوى المحلي، تقوم اللجنة بتحديث الأسعار بشكل دوري، حيث تم تحديث أسعار المشتقات في الثامن والعشرين من فبراير الجاري. وتحتل البنزين 90 والبنزين 95 القائمة الأبرز لأسعار المشتقات في الأردن، حيث تم تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 في يناير الماضي إلى 910 فلس/لتر بدلاً من 925 فلس/لتر.

يتوقع أن تشهد أسعار البنزين في الأردن لشهر نيسان 2023 ، المقرر إعلانها الجمعة المقبل ، انخفاضاً محدوداً.

تأتي توقعات انخفاض أسعار الوقود في الأردن وسط انخفاض حاد في أسعار النفط هذا الشهر إلى أدنى مستوى لها في 15 شهرًا في أعقاب الأزمة المصرفية العالمية.

توقع الخبراء أن تنخفض أسعار البنزين الأردني لشهر أبريل 2023 بشكل طفيف أو تستقر عند مستويات مارس.

أسعار الوقود في الأردن

توقع فهد الفايز ، المختص في قطاع المحروقات ، أن تستقر أسعار المحروقات في الأردن أو تنخفض بنسبة معتدلة ، فيما يتوقع المتخصص هاشم عقل المملكة انخفاضها بشكل طفيف ، بحسب التليفزيون.

وقال الفايز إنه إذا قررت لجنة تسعير المشتقات البترولية خفض السعر ، فسيتم تخفيض السعر بنسبة 1 إلى 1.5٪ فقط.

وأشار إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار خام برنت هذا الشهر لن ينعكس بشكل مباشر على أسعار البنزين في الأردن والمشتقات النفطية الأخرى.

وشدد على أن سعر برميل خام برنت ما هو إلا مؤشر وليس مدخلاً أساسياً في معادلة التسعير ، مضيفاً أن لجنة تسعير المشتقات البترولية تصدر أحياناً قراراتها تحت تأثير “قرارات سياسية”. واقع نفوذهم وفق الوضع العام للمواطنين.

أسعار المشتقات النفطية العالمية

سجلت أسعار المنتجات النفطية في الأسواق العالمية انخفاضاً في الأسبوعين الثاني والثالث من شهر مارس مقارنة بأسعار الأسبوع الأول.

وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية ، فإن سعر البنزين 90 أوكتان بلغ 811.7 دولارًا للطن في الأسبوع الثاني من مارس ، انخفاضًا من متوسط ​​السعر البالغ 822.8 دولارًا في الأسبوع الأول. 1.4٪.

واصل البنزين 90 أوكتان انخفاضه للأسبوع الثالث ، واستقر عند 767.8 دولار للطن ، بانخفاض 5.4٪ عن الأسبوع الثاني من الشهر.

في الأسبوع الثاني ، تم تسعير البنزين 95 أوكتان بسعر 852.2 دولارًا للطن ، ارتفاعًا من 859.2 دولارًا في الأسبوع الأول ، بزيادة قدرها 0.8٪.

وانخفض بنزين الأوكتان 95 بالمئة بنسبة 5.1 بالمئة إلى 808.6 دولار للطن في الأسبوع الثالث من الشهر من 852.2 دولار للطن في الأسبوع الثاني من مارس.

كما انخفض سعر الديزل (الديزل) من 771.8 دولارًا للطن إلى 737.2 دولارًا للطن في الأسبوع الثاني بانخفاض 4.5٪ ، واستمر انخفاضه في الأسبوع الثالث إلى 695.3 دولارًا للطن بانخفاض 5.7٪.

وانخفضت أسعار الكيروسين (الكيروسين) بنسبة 5.5٪ إلى 770.7 دولار للطن من 815.5 دولار للطن في الأسبوع الثاني من مارس ، وفي الأسبوع الثالث وصل الانخفاض إلى 722.7 دولار للطن ، بانخفاض 6.2٪.

توقعات سعر البنزين في الأردن

يتوقع الأخصائي هاشم عقل انخفاضا أقل من 1٪ في سعر عقل 90 و 95 بنزين أي يبلغ 6 فلس للتر الواحد ، وهبوط بنسبة 2.7٪ في سعر الديزل الذي يبلغ 22 فلسا للتر.

تذبذب سعر خام برنت بشكل حاد في الشهر الحالي ، بين الانخفاضات والعودة إلى المكاسب ، مما يشير إلى أن الخام كان بداية قوية لهذا الشهر ، وأن الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين بنسبة 11٪. أدت التطورات العالمية إلى انخفاض الطلب وهروب المضاربين بسبب حالات الإفلاس وشبح فشل البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا.

وهبط خام برنت إلى 81.6 دولار للبرميل في الأسبوع الثاني من الشهر من 84.7 دولار للبرميل ، بانخفاض 3.7 بالمئة عن الأسبوع الأول. 81.6 دولار في الأسبوع الثاني من هذا الشهر.

سعر البنزين في الاردن لشهر اذار

وبحسب القرارات التي أعلنتها لجنة تسعير المشتقات البترولية نهاية الشهر الماضي ، فإن أسعار البنزين في الأردن لشهر آذار 2023 قد استقرت بعد الزيادة في شباط.

وقررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين في الأردن بحلول آذار 2023 مع خفض سعر الديزل بنحو 10 فلوس وتثبيت الكيروسين (الكيروسين).

وفقًا للبيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة ، نستعرض أسعار البنزين في الأردن لشهر آذار 2023:

يبلغ سعر لتر البنزين 90 أوكتان 945 فيللاً.

يبلغ سعر لتر البنزين 95 أوكتان 1185 فيللاً.

سجل سعر الديزل (الديزل) 810 فلس.

وبلغ سعر الكاز 620 فلسا.

اسطوانة الغاز المنزلي (غاز البترول المسال) تكلفتها 7 دنانير.

* (1000 فلس يساوي دينار أردني = 1.41 دولار أمريكي)