تردد قناة السعيدة الناقلة لمسابقة السعيدة 2023 مع مايا العبسي

تردد قناة السعيدة، يزداد البحث عن تردد قناة السعيدة الفضائية اليمنية حيث تقدم القناة مجموعة من المحتوي الذي يهتم بالجانب السياسي والاجتماعي والديني والثقافي بالاضافة الي البرامج والمسلسلات المتنوعة وتقدم القناة مجموعة من البرامج التي تساعد في الوعي والمعرفة في المجتمع، ولكن يزداد البحث عليها خلال هذة الفترة وذلك بسبب انها تقدم مسابقة الطائر السعيدة ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي خطوات ضبط تردد القناة علي النايل سات. ، يزداد البحث عن تردد قناة السعيدة الفضائية اليمنية حيث تقدم القناة مجموعة من المحتوي الذي يهتم بالجانب السياسي والاجتماعي والديني والثقافي بالاضافة الي البرامج والمسلسلات المتنوعة وتقدم القناة مجموعة من البرامج التي تساعد في الوعي والمعرفة في المجتمع، ولكن يزداد البحث عليها خلال هذة الفترة وذلك بسبب انها تقدم مسابقة الطائر السعيدة ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي خطوات ضبط تردد القناة علي النايل سات. تردد قناة السعيدة يمكن ضبط تردد القناة لمتابعة المسابقة من خلال: القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11900.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5. جدير بالذكرر ان يمكن الاطلاع الي المسابقة الكترونياً وذلك من خلال الموقع الرسمي لقناة السعيدة الفضائية.

قناة السعيدة الفضائية في رمضان 1444

حققت قناة السعيدة معدلات كبيرة من المشاهة حيث تقوم بتقديم مجموعة كبيرة من الاعمال الدرامية والبرامج في شهر رمضان 2023 ومن اهم هذة الاعمال الدرامية مسلسل خارج التغطية الذي حصل علي مشاهدات عالية حيث جاءت قصة المسلسل حول اطار اجتماعي يواجة مجموعة كبيرة من المشاكل في دولة اليمن بالاضافة الي هناك اطار كوميدي لذلك ينتظر الجماهير والمتابعين الحلقة الجديدة يومياً، جدير بالذكرر ان انشاءت القناة في اغسطس 2007 ولكن قامت بتقديم محتوي ادي الي زيادة معدلات المشاهدة حيث تعتبر القناة تقوم بتقديم أفضل خدمة ولا تقوم بعرض محتوي فاحش او مبتذل بالاضافة الي جودتها عالية وتجنب اي محتوي يكون ضد العادات والتقاليد اليمنية بالاضاة الي جميع المعايير والضوابط الدولية.