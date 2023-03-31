نظام الدخول الموحد 2023 || رابط فحص حالة طلبك لدى وزارة العمل قطاع غزة

أعلنت وزارة العمل في غزة ، مساء الخميس ، أنها قامت بتحديث ألوان قائمة المرشحين للعمل في الأراضي المحتلة.

وأوضح وكيل الوزارة إيهاب الغزين ، أن عملية التحديث تمت للعمال المسجلين في الأشهر الماضية ولم يتم تقييمها وفق المعايير التي أعلنتها الوزارة في ذلك الوقت.

وأشار الغزين إلى أنه كما ذكرت الوزارة سابقا ، يتم تحديث الألوان كل 3 أشهر ، مبينا أن عملية التحديث القادمة ستكون بحلول نهاية يونيو 2023.

وأكدت الوزارة ، في بيان ورد إلى وكالة الصفا ، أنه يتعين على المواطنين المسجلين عبر الرابط لتحديث بيانات القوى العاملة لديهم التحقق من حالة طلباتهم وبالتالي إضافة أسمائهم إلى المرشحين للوظائف.

العوامل التي يجب مراعاتها عند مراجعة حالة التطبيق

1- لم تتم الموافقة النهائية على جميع الطلبات (الموافق عليها مؤقتًا) ؛ لأنه يعتمد على مراجعة الطلب ، وإذا كانت جميع بيانات الطلب صحيحة ومرفقة بالأوراق ، فسيتم قبولها.

2- إذا كانت المعلومات غير صحيحة أو كانت الأوراق المرفقة غير كاملة. سيتم إرجاع الطلب ، حيث سيتعين عليك تصحيح المعلومات الخاطئة وإعادة تقديم الطلب عن طريق إرفاق الأوراق المطلوبة ، وستتم إعادة مراجعة الطلب ومتابعة طلبك ؛ لأن الوزارة تصادق على دفعات جديدة يومياً.

كيفية تعديل تطبيقات وزارة العمل بغزة

– الطلبات المرتجعة:

إذا تم إرجاع أي طلب وأصبح مرجعًا ، فستلاحظ وجود حقلين (مرجع للتعديل) و (حقل “التعديل”).

الخطوات التالية للتعديل:

1- أدخل أولاً نفس مجال التطبيق (حالات التطبيق) ؛ هذا حتى ترى الأخطاء التي تحتاج إلى تصحيح ، أو تتسبب في إرجاع الطلب.

2- ارجع إلى صندوق (التغيير) وافتحه. للاطلاع على طلبك المكتمل ، جميع البيانات والصور التي أرفقتها وعلامة (X) بجوار كل صورة تم تحميلها ؛ احذف الصورة وقم بتضمين الآخرين إذا لزم الأمر.

3- عند إدخال البيانات ستجد البيانات المطلوب إدخالها مرة أخرى. إذا قمت بملئها مسبقًا ، ولكن تم تعديلها ، يلزم إعادة إدخالها ، كما يلي: (بيانات السكن المحدثة تعني المحافظة ، المدينة ، أقرب معلم) ، أخرى ، يجب إعادة إدخالها.

بعد الدخول ، ستتم إزالة سبب رفض الطلب الذي قرأته مسبقًا وتعديله في الملاحظات الموجودة في حقل حالة الطلب.

– على سبيل المثال ، إذا كانت هناك مشكلة غير واضحة في هويتك ، فانتقل إلى مربع صورة الهوية وقم بحذفها من رمز (x) ووضع صورة واضحة ، والتي تنطبق في حالة وجود مشكلة. بياناتك ، ستقوم بتعديلها كما ذكرنا وبعد التعديل سوف تضغط مرة أخرى على زر (إرسال الطلب) من الأسفل حتى يتم تحميل التطبيق مرة أخرى وتقديمه للمراجعة تحت حالة (عند الطلب)).

لمتابعة أو تعديل حالة طلبك عبر الرابط التالي:

للتحقق من حالة طلبك انقر هنا

روابط مهمة جدا:

1- ربط التسجيل وتحديث البيانات مع وزارة العمل في قطاع غزة لتسجيل وتحديث الخريجين والمهنيين انقر هنا

2- رابط التسجيل لتحديث بيانات جودة العمال للحصول على تصاريح العمل في الأراضي الفلسطينية (إسرائيل) للتسجيل اضغط هنا

ملاحظات هامة:

1- جميع البيانات التي تحمل علامة * هي بيانات مطلوبة لا يمكن تقديم الطلب بدونها.

2- يجب أن تكون جميع المرفقات دقيقة وواضحة.

3- المرفقات المطلوبة هي (الصورة الشخصية ، البطاقة التموينية إن وجدت ، التقارير الطبية إن وجدت).

يساعدك التحديث الصحيح لبياناتك وضمان جودتها وإضافة معلوماتك على تحقيق أقصى استفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة العمل ودمجك في سوق العمل.

ينبع تحسين جودة بيانات الباحثين عن عمل في قطاع غزة من قناعة وزارة العمل بأن النمو الاقتصادي والاجتماعي المتكامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الاعتماد على بيانات القوى العاملة عالية الجودة.