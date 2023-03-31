اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 منصة مظلتي من وزارة العمل العراقية

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 منصة مظلتي، يزداد البحث عن خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية حيث قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وذلك للوجبة التاسعة لعام 2023 وهذا البرنامج يكون بهدف المساعدة لمواجهة الصعوبات المادية والاجتماعية مثل الايتام والمطلقات والارامل وذوي الاعاقة والمسنين، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية باعراق بالتفاصيل. ، يزداد البحث عن خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية حيث قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وذلك للوجبة التاسعة لعام 2023 وهذا البرنامج يكون بهدف المساعدة لمواجهة الصعوبات المادية والاجتماعية مثل الايتام والمطلقات والارامل وذوي الاعاقة والمسنين، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية باعراق بالتفاصيل.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 منصة مظلتي

يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق 2023 من خلال منصة مظلتي حيث يمكن لجميع المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق الاستعلام من خلال هذة الخطوات: