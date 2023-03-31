عربي و دولي
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 منصة مظلتي من وزارة العمل العراقية
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 منصة مظلتي، يزداد البحث عن خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية حيث قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وذلك للوجبة التاسعة لعام 2023 وهذا البرنامج يكون بهدف المساعدة لمواجهة الصعوبات المادية والاجتماعية مثل الايتام والمطلقات والارامل وذوي الاعاقة والمسنين، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية باعراق بالتفاصيل.
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 منصة مظلتي
يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق 2023 من خلال منصة مظلتي حيث يمكن لجميع المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق الاستعلام من خلال هذة الخطوات:
- اولاً الدخول عبر موقع وزارة العمل المسئولة عن الرعاية الاجتماعية في العراق.
- ثانياً اختيار منصة مظلمتي وذلك من القائمة الرئيسية في الصفحة الرئيسية.
- ثالثاً بعد ذلك اختيار قسم الرعاية الاجتماعية.
- رابعاً الضغط علي أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.
- خامساً تحديد الوجبة التاسعة للرعاية الاجتماعية.
- سادساً ادخال جميع البيانات للمتقدم للرعاية الاجتماعية وذلك بشكل صحيح.
- سابعاً الضغط علي خانة الاستتعلام.
شروط الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي
- ان يكون المتقدم للرعاية الاجتماعية عراقي الجنسية ويكون مقيم داخل دولة العراق.
- ان يكون عدد افراد الاسرة للمتقدم للرعاية الاجتماعية 4 افراد.
- ان لا يقل عمر الرجل الذكر المتقدم للرعايةة الاجتماعية عن 18 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً.
- ان لا يقل عمر النساء المتقدمة للرعاية الاجتماعية عن 15 عاماً ولا يزيد عن 55 عاماً.
- ومن اهم الشروط الحصول علي الرعاية الاجتماعية ان لا يكون له الحق في التأمين من ذوي الاملاك.