pdf.. تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 العراق 2023 منصة مظلتي spa.gov.iq المقبولين في الوجبة الاخيرة

نوفر لكم كافة المعلومات التي تخص مظلتي 2023 للرعاية الاجتماعية لتلبية احتياجات المواطنين العراقيين التابعين للرعاية الاجتماعية، ويجري ذلك في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها الدولة العربية، ولدي إن يكون المتقدم مواطنا يحمل الجنسية العراقية وأن يكون اقامتة دائمة خلال اراضي الدولة، ونستوفي اليكم باقية التفاصيل والمعلومات بشأن هذا الموضوع.

رابط مظلتي للرعاية الإجتماعية العراق 2023

وتعد منصة المظلتي الإلكترونية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية العراقية هي واحدة من أهم المنصات حيث تقوم المظلتي العراقية بتقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المدن في العراق، حيث تم إطلاق المنصات التابعة للرعاية الاجتماعية بناء على قرارات وزير العمل العراقي، حيث تهتم منصة مظلتي الرعاية الاجتماعية بالشؤون الاجتماعية للأسر العراقية ومعرفة وأحوال الشؤون الأسرية التي يعاني منها الكثير من الشباب العراقيين، حيث تستهدف منصة مظلتي الرعاية الاجتماعية بالعراق وضع معايير يمكن من خلالها التعرف على الحالة الاجتماعية الاسرية، كما تسعي لوضع ساسيات لشئون الرعاية الاجتماعية والتوظيف داخل دولة العراق، ونوفر اليكم شروط التقديم بالرعاية الاجتماعية كالتالى.

يكون المتقدم عراقي ومن أب وأم عراقيين الجنسية.

أن لا تقل عدد أفراد الأسرة عن اربع أفراد.

أن لا يقل سنة المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 عام.

عدم امتلاك أي عقارات أو تأمين صحي.

أن لا يكون للأسرة معيل.

خدمات منصة مظلتي الرعاية الاجتماعية بالعراق

وتعد الوجبة التاسعة للرعاية الاجتماعية هي الوجبة الأخيرة المقدمة من قبل وزارة شؤون الاجتماع بالعراق، حيث نوفر اليكم في السطور القادمة كافة الخدمات التي تقدمها منصة مظلتي الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 كما يلي.

حيث تساعد المنصة المواطنين على تحديث البطاقات التموينية الخاصة لديهم.

وتساعدهم في ملئ النموذج السنوي الخاص بهم.

كما تساعد منصة مظلتي الخدمة الاجتماعية على تحديث العنوان السكني في البطاقة الذكية.

وتقدم المنصة جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق في كل وجبة يتم تقديمها.

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