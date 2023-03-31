ينتظر معجبو برنامج مقالب رامز نيفر اند بحماس معرفة من هو ضيف رامز نيفر اند الحلقة التاسعة رمضان 2023 ، إذ يتميز هذا البرنامج الشهير بتقديم النجم رامز جلال، وحقق نجاحًا هائلاً منذ عرض الحلقة الأولى، حيث نجح عدد كبير من المشاهير في التصدي للمواقف المضحكة في أول أيام شهر رمضان، وفي الحلقة الثامنة التي شهدت إثارة كبيرة، وبعد نهاية الحلقة، أكدت نسرين أن ظهور الثور ودخوله إلى الغسالة كان صعبًا بالنسبة لبعض المشاركين، ولكن اضطرار الغسالة جعلها تشعر بأنها على شفير الموت.

ضيف رامز نيفر اند الحلقة التاسعة رمضان 2023

بعد أن اكتشفت المقلب وأصبحت ضحية في الحلقة الثامنة من برنامج رامز نيفر أند، الذي يعرضه رامز جلال على قناة MBC في مصر، تابعت نسرين قائلة إن “الاثنين يسببان اضطرابًا شديدًا والغسالة تجعل الضحية تشعر بالدوران والغسيان”، في نهاية الحلقة، أثارت ردة فعل نسرين أمين استغراب الجماهير والمتابعين لبرنامج رامز، حيث لم تصرخ وتعبِّر عن غضبها بشكل مفاجئ كأي ضحية تسقط في فخه، وأكد الكثير من المشاهدين أن هذا قد يشير إلى احتمال وجود اتفاق مسبق بين الطرفين.

ضحية رامز نيفر اند الحلقة التاسعة

يشعر المشاهدون المتابعون لبرنامج رامز جلال بحالة من الانتظار والترقب لمشاهدة الضحية التاسعة في برنامج المقالب الشهير “رامز نيفر اند”، ويمكن للجميع مشاهدة هذا البرنامج الآن على شاشة إم بي سي مصر، وتفاصيل التردد ستكون متوفرة أسفل الصفحة.

تردد قناة MBC مصر

تستطيعون المتابعة البرنامج التلفزيوني “رامز جلال نيفر اند” على قناة إم بي سي مصر الحصرية لهذا البرنامج المشهور في شهر رمضان، ويمكنكم ضبط التردد والاستمتاع بالبرامج والسلاسل الرمضانية بلا أية فواصل اعلانية طويلة. استقبِلُ الإشارة وشاهِدُوا هذه الأعمال من دون مللاً.