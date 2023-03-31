تمكّنت قناة السعيدة اليمنية خلال شهر رمضان من تحقيق نجاح هائل، حيث أصبحت من أشهر القنوات الفضائية بسبب تقديمها لمجموعة متنوعة من البرامج والدراما التي يقدّمها نخبة من نجوم اليمن، يهم الإشارة إلى أن قناة السعيدة تعمل مجانًا ولا يتطلب اشتراك على النايل سات، حيث تُعَدُّ ذات أهمية كبيرة باعتبارها أول قناة يمنية خصوصًا، في هذا التقرير، سوف نَعْرِضُ لكَ رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة وتردد قناة السعيدة اليمنية وإجابة سؤال اليوم، لتشاركوا في المسابقة الخاصة بطائر السعيدة وتحصلوا على جوائز قيمة، يجب عليكم متابعة الإعلامية مايا العبسي التي تجول في شوارع اليمن وتطرح أسئلة عشوائية على المواطنين، ومن يجيب صحيحاً سيفوز بالجائزة.

مسابقة طائر السعيدة مع مايا العبسي

قناة السعيدة اليمنية تعتبر واحدة من قنوات اليمن التي بدأت البث التجريبي لأول مرة في 15 أغسطس 2007 في مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة. وبسبب تنوع المحتوى المقدم للمشاهدين، فقد أصبحت قناة “السعيدة” واحدة من أشهر قنوات اليمن حاليًا، تضم هذه الأخبار مجموعة من البرامج التلفزيونية والدراما والمسلسلات والسباقات، بما في ذلك سباق طائر السعيدة، إلى جانب بعض الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي.

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة وتردد قناة السعيدة اليمنية وإجابة سؤال اليوم

يُمَكِّنُ الجَمِيْعَ مِنْ المُسَابَقَةِ فِي طَائِرٍ سَعِيدٍ بِالتَّسجِيل علي الرّابط التالي: http://alsaeedah-tv.net/.

كتابة اسم المتسابق رباعي.

قم بتسجيل رقم هاتفك.

أدخل المعلومات الشخصية للمشترك.

اكتب “مقاطعة” متبوعة باسم المنطقة التي يعيش فيها المشارك.

للاشتراك، انقر فوق الزر.

أبرز برامج قناة السعيدة

تعرض قناة السعيدة اليمنية على الدوام العديد من البرامج المتميزة، وتشمل أهم أعمالها التي تُذاع بشكل مستمر

برنامج صدى الأسبوع.

تحت الضوء.

برنامج هجمة مرتدة.

طائرة السعيدة.

برنامج التحدي.

تردد قناة السعيدة على النايل سات