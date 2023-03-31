مسلسل الكبير أوي 7.. مشادة بين أحمد السقا ومكي

يواصل الكبير في مسلسل الكبير أوي رحلته للعثور على زوجته المخطوفة، ويستعين بمساعدة صديقه نفادي وسائق سيارة التاكسي. يبحثون عن السيارة التي استخدمتها مربوحة مع الخاطف. هذا يحدث في الحلقة الثامنة من المسلسل.

يدخل الفنان أحمد السقا ليُعلِم صاحب المنزل بوصولهم.

يقعدون معاً ويعتذر الشخص الكبير ويطلب المغادرة، فيحاول السقا التأكد من سبب قدومه، يخبره بأنه يفتش عن شيء مربح ومؤكد أنه غير موجود هنا.

مشادة بين أحمد السقا ومكي بسبب مربوحة

ومع ذلك، فجأة السقا يُفاجئ الشخص الكبير ويؤكد أنها في حوزته بالفعل ومستعد للحفاظ عليها بأي ثمن، حتى لو كان على رقبته. في نتيجة ذلك، تطور شجارًا بينهما قبل أن يتبين في النهاية أن هذا سوء تفاهم فقط، وأن المربوحة التي كان يتحدث عنها السقا هي حصان مملوك لديه.

يتحدث الفيلم “الكبير أوي” عن الفتور الذي تعانيه العلاقة بين “الكبير” وزوجته “مربوحة” بعد سنوات من الزواج، وكيف يتعرضان للعديد من المشاكل. تشعر “مربوحة” بالشك بأن “الكبير” يخونها مع امرأة أخرى، لكن يتدخل “جونى” وينصحهما بزيارة مستشارة علاقات. يحكي النص عن زوجين يدعون اسم “جميلة” و”جوني” الذي يحاول البحث عن هويته والعمل كمدرب حياة في المزاريطة.

يعرض حالياً مسلسل «الكبير أوي 7» الذي يجمع نخبة من النجوم المصريين أبرزهم أحمد مكي ورحمة أحمد فرج ومحمد سلام وبيومي فؤاد إلى جانب مصطفى غريب وسماء إبراهيم. وقد تولى مصطفى صقر كتابة السلسلة في حين أشرف على إخراجها أحمد الجندي.

مسلسل الكبير أوي 7