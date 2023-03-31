ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن بعض المستفيدين من نظام الدعم والتموين سيحصلون على زيادة استثنائية في شهر أبريل 2023، وتم هذا الإجراء وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد على ضرورة دعم الأسر التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة خلال هذه المرحلة، وذلك لتخفيف أعباءهم وتحسين أوضاعهم في ظل التحديات المستمرة، ونقدم لكم اليوم موعد صرف زيادة التموين لشهر أبريل 2023 في مصر، وكافة التفاصيل، تابعونا.

موعد صرف زيادة التموين لشهر أبريل 2023 في مصر

وفقًا لتقارير إعلامية، تخطط وزارة التموين للبدء في توزيع زيادات التموين على الأسر الأولى بالرعاية، التي تحصل على دعم استثنائي من الحكومة، خلال شهر أبريل من العام 2023. يُشار إلى أن هذا الدعم بدأ في سبتمبر الماضي، و من المتوقع استمراره لمدة 10 أشهر، كجزء من خطة الحكومة المصرية لدعم المحدودين دخلاً وتقديم المساعدات، يتعين على الأفراد أن يتحملوا مسؤولية المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.

ووفقًا لتعليقات الأعضاء المسؤولين في وزارة التموين، ستكون عمليات صرف المواد الغذائية لشهر أبريل متاحة اعتبارًا من يوم السبت، الموافق 1 أبريل عام 2023، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً.

الفئات المستحقة لزيادة التموين في رمضان 2023

فيما يتعلق بالفئات التي تستحق زيادة في التموين خلال رمضان عام 2023، وصلنا إلى النتائج التالية

أصحاب معاشات تكافل وكرامة.

أصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.

الأرامل والمطلقات.

الأسرة التي يقل فيها راتب العائل عن 2700 جنيه.

الأسرة التي يقل معاشها الشهري عن 2500 جنيه.

قيمة زيادة التموين وموعد الصرف

كشفت مصادر موثوقة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأنه تم تقسيم قيمة الدعم والزيادة المنصوص عليها في بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجًا إلى عدة فئات حسب المعايير المحددة.