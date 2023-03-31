مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني الحلقة 10 العاشرة

مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني الحلقة 10 كاملةوازدادت في الأيام القليلة الماضية ومع حلول شهر رمضان المبارك بحثا مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني.

من خلال أبطال المسلسل في الموسم الرمضاني الحالي ، يعتبر مسلسل رمضان كريم من المسلسلات المفضلة في قلب الأسرة العربية بجميع أنواعها.

وكالة “سافا” توفر جميع متابعيها مشاهدة مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني الحلقة 10 كاملة هذا بسبب ارتباط المشاهدين بالمسلسل.

مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني الحلقة 10

الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم 2023 إخراج: سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبدالله.

يشهد الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني غياب العديد من أبطال الجزء الأول الذين لم يظهروا عبر البرومو الرسمي للمسلسل رمضان كريم 2 وروبي وشريف سلامة وريهام عبد. اعتذر غفور وسهر الصايغ ومحمد محمود عن عدم مشاركتهم في مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني الجزء الثاني.

بالإضافة إلى ذلك ، قرر منتجو المسلسل إلغاء جميع أدوار الفنانين الذين لم يشاركوا في الجزء الأول ، والاعتذار عن عدم مشاركتهم في الجزء الثاني ، وعدم طلب المساعدة لتجسيد شخصيتهم في حضور غيرهم. الفنانين. تمت إضافة شخصيات جديدة إلى الأحداث.

قصة مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني

وتدور أحداث رمضان كريم الجزء الثاني في إطار اجتماعي شعبي وروح الدعابة ، ومن المقرر أن تستكمل أحداث مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني حول عادات الأسر المصرية في الأحياء الشعبية في أوقات الشدة. شهر