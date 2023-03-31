موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2023 بالزيادة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة
أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة معاشات المتقاعدين عن العمل والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، كجزء من مبادرة “حياة كريمة”، وذلك لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين خلال ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية للمستهلكين، نقدم لكم موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2023 بالزيادة، وكافة التفاصيل، تابعونا.
موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2023 بالزيادة
سيتم صرف معاشات المتقاعدين عن العمل عند بلوغ سن التقاعد أو في إطار برنامج تكافل وكرامة، وسيتم زيادة هذه المعاشات وفقًا للإعلان المقرر في الأسبوع الأول من شهر أبريل في عام 2023، الحد الأدنى للزيادة في المعاشات يصل إلى 15% مع حد أدنى قدره 300 جنيه لأصحاب المعاشات التابعين لهيئة التأمينات الاجتماعية، وحتى 25% من قيمة الدعم المادي الشهري لبرنامج تكافل وكرامة.
تستعد كل من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعي لصرف المعاشات للأشخاص المستحقين لهذه المزيد من الأموال، ستذهب هذه المنافذ إلى مكان توافر صك المعاش حتى يستطيع أصحاب المعاشات صرف أموالهم في الأوقات التي تم تحديدها سلفًا.
جدول قبض معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية جدولًا لتنظيم صرف معاشات المتقاعدين والمستفيدين منها خلال شهر أبريل التالي لعام 2023، وذلك من خلال المنافذ المعتمدة مثل مكائن الصراف الآلي ومكاتب هيئة البريد وغيرها، حسب التفاصيل التالية
- سيتم توزيع النقد لأولئك المتقاعدين الذين يتلقون أصغر من 1000 جنيه كما محدد في يومي السبت والأحد الموافق للأول والثاني من أبريل 2023.
- سيتم إدخال المبالغ المصروفة لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 1000 جنيه وأقل من 2000 جنيه خلال يومي الاثنين والثلاثاء في الثالث والرابع من أبريل عام 2023.
- سيتم صرف المعاشات لأولئك الذين يستلمون أكثر من 2000 جنيه خلال يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الموافق 5 و 6 أبريل 2023.
احسب الزيادة لأصحاب المعاشات شهر أبريل 2023
أفادت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بموعد صرف معاش أبريل 2023، وخطة دفع منظَّمة، حيث يُنفَّد الدفع وفقًا لزيادات محددة كالآتي
- زيادة مقدار معاش أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1300 جنيه إلى 1495 جنيه شهريًا.
- وزيادة مقدار معاش أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 2300 جنيه إلى 2645 جنيه شهريًا.
- وزيادة مقدار معاش أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 3500 جنيه إلى 4025 جنيه شهريًا.
- وزيادة مقدار معاش أصحاب المعاشات الذي يتقاضى 4300 جنية إلى 4945 جنية شهرًا.
- تزايد معدل أصحاب المعاشات حتى يبلغ الآن 6095 جنيه شهرياً بعدما كان يصل إلى 5300 جنيه.
- زيادة معاشات المستحقين التي كانت بقيمة 6500 جنيه إلى 7475 جنيه شهرياً.