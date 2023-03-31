أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة معاشات المتقاعدين عن العمل والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، كجزء من مبادرة “حياة كريمة”، وذلك لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين خلال ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية للمستهلكين، نقدم لكم موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2023 بالزيادة، وكافة التفاصيل، تابعونا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2023 بالزيادة

سيتم صرف معاشات المتقاعدين عن العمل عند بلوغ سن التقاعد أو في إطار برنامج تكافل وكرامة، وسيتم زيادة هذه المعاشات وفقًا للإعلان المقرر في الأسبوع الأول من شهر أبريل في عام 2023، الحد الأدنى للزيادة في المعاشات يصل إلى 15% مع حد أدنى قدره 300 جنيه لأصحاب المعاشات التابعين لهيئة التأمينات الاجتماعية، وحتى 25% من قيمة الدعم المادي الشهري لبرنامج تكافل وكرامة.

تستعد كل من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعي لصرف المعاشات للأشخاص المستحقين لهذه المزيد من الأموال، ستذهب هذه المنافذ إلى مكان توافر صك المعاش حتى يستطيع أصحاب المعاشات صرف أموالهم في الأوقات التي تم تحديدها سلفًا.

جدول قبض معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية جدولًا لتنظيم صرف معاشات المتقاعدين والمستفيدين منها خلال شهر أبريل التالي لعام 2023، وذلك من خلال المنافذ المعتمدة مثل مكائن الصراف الآلي ومكاتب هيئة البريد وغيرها، حسب التفاصيل التالية

سيتم توزيع النقد لأولئك المتقاعدين الذين يتلقون أصغر من 1000 جنيه كما محدد في يومي السبت والأحد الموافق للأول والثاني من أبريل 2023.

سيتم إدخال المبالغ المصروفة لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 1000 جنيه وأقل من 2000 جنيه خلال يومي الاثنين والثلاثاء في الثالث والرابع من أبريل عام 2023.

سيتم صرف المعاشات لأولئك الذين يستلمون أكثر من 2000 جنيه خلال يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الموافق 5 و 6 أبريل 2023.

احسب الزيادة لأصحاب المعاشات شهر أبريل 2023

أفادت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بموعد صرف معاش أبريل 2023، وخطة دفع منظَّمة، حيث يُنفَّد الدفع وفقًا لزيادات محددة كالآتي