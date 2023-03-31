كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة الجديدة قدرها 15٪. وذلك بعد تحديث حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي تسعى إلى دعم الأسر المصرية، في هذا المقال، سوف نستكشف بالتفصيل موعد صرف معاشات أبريل 2023 مع هذه الزيادة.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة الجديدة

قام فخامة رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ تدابير وقرارات تفضي إلى توفير حياة كريمة للمواطن، وأبرزها زيادة المعاشات بنسبة 15% في أول أبريل من عام 2023، أمر الرئيس السيسي بزيادة نسبة المعاشات التقاعدية المدفوعة للمستحقين منها بنسبة تصل إلى 15% اعتباراً من 1 أبريل 2023، وكذلك زيادة حد الإعفاء الضريبي للدخل السنوي من 24.000 جنيه إلى 30.000 جنيه سنويًا ابتداءً من نفس التاريخ.

وأعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه تم تحديد نطاق زيادة المعاشات التقاعدية بين 170 جنيهًا على الأقل و1.635 جنيهًا على الأكثر، وسوف يتم زيادة المعاشات التقاعدية في يوم 1 أبريل من هذا العام، بإشارته إلى الزيادة التي ستدفع مع معاش شهر أبريل في بداية الشهر، سيتم صرف المبلغ الإضافي بناءً على قيمة المعاش؛ إذا كان المعاش 3000 جنيه، فسوف يتم صرف 450 جنيه استرليني كزيادة.

في هذا السياق، فإن البنوك ومكاتب البريد تتجه للاستعداد لصرف رواتب شهر أبريل القادم بالزيادة الجديدة، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات اعتبارًا من يوم غدٍ السبت الموافق 1 أبريل 2023.

جدول صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة

ترتفع قيمة المعاش المقدرة البالغة 1300 جنيه إلى 1495 جنيه بعد الزيادات التي حصلت على معاشات شهر أبريل.

تصل قيمة الرواتب التقاعدية المقدرة إلى 2300 جنيه، وبعد الزيادة يكون حوالي 2645 جنيها.

بعد الزيادة، يصل المعاش المقدر بمبلغ 3500 جنيه إلى 4025 جنيه.

تتمثل الزيادة في المعاشات المقدرة بنحو 645 جنيهًا، حيث ترتفع من 4300 جنيه إلى 4945 جنيهًا.

تصل قيمة التقاعد المقدرة إلى 5300 جنيه، وتبلغ حوالي 6095 جنيه بعد الزيادة.

ترتفع الأجور المقدرة بمبلغ 6500 جنيه لتصل إلى 7475 جنيه بعد الزيادة.

شروط الجمع بين معاشين في قانون التأمينات

تفرض المادة رقم 102 من قانون التأمينات والمعاشات الجديدة أنه إذا اطلع أحد المستفيدين على الشروط التي تلزمه بالحصول على أكثر من معاش تقاعدي من الهيئة وخزينة الدولة، فيسمح له بمعاش واحد فقط، وتتضمن ضوابط دمج الأعانتين في القانون.

المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

المعاش المستحق عن الأولاد.

المعاش المستحق عن الوالدين.

المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

المعاش المستحق عن نفسه.

وفقا للقانون، إذا كان المؤمن عليهم أو المتقاعدون من نفس الفئة مستحقين للحصول على معاش، فسيتم دفع المعاش السابق حتى يكون مستحقًا. إذا تم خفض المعاش بسبب فرق في المعاش الآخر، يجب دفع الفارق.