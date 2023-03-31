تعرف علي تشكيلة الزمالك ضد المريخ في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك ضد المريك في دوري ابطال افريقيا

ستقام مباراة الزمالك ضد المريخ مساء اليوم الجمعة 31 مارس 2023 ، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لعام 2022-2023.

وسيستضيف المباراة استاد القاهرة الدولي الزمالك ضد المريخبتوقيت القاهرة وفلسطين بالضبط التاسعة مساءا ، ومكة المكرمة العاشرة مساءا ، وأبوظبي الساعة الحادية عشرة مساءا.

تعتبر منافسة الزمالك ضد المريخ تأهل الترجي التونسي وشباب بلويسداد الجزائري اللذان احتلوا المركزين الأول والثاني في المجموعة لإحدى المباريات التي لم تغير مصير المتأهلين للنهائيات في مسابقات المجموعة والجمع بعد إقصاء الزمالك والمريخ من أبطال إفريقيا. مسابقات الدوري هذا العام.

وفي جدول ترتيب المجموعات ، يحتل الزمالك المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط فقط ، بينما يحتل فريق المريخ السوداني المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

وفي إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ، خسر الزمالك المصري بنتيجة 2-0 أمام منافسه الشاب بلويصداد ، فيما حاصر المريخ السوداني في تعادله مع النادي الرياضي التونسي. بنتيجة 1/1 ، يودع تراجي الجميع رسميًا هذه البطولة.

مباراة الزمالك ضد المريك في دوري أبطال إفريقيا

تقريبا مباراة زمن الزمالك ضد المريخومن المقرر أن يقام مساء اليوم الجمعة 31 مارس 2023 في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي للقاهرة.

بتوقيت السعودية 10:00 بالضبط ، والتوقيت المصري 09:00 ، وتوقيت فلسطين 10:00 مساءً ، وتوقيت الأردن 10:00 ، وتوقيت سوريا 10:00 ، وتوقيت لبنان 10:00 مساءً ، والتوقيت المحلي 10: 00 بتوقيت العراق.

القنوات التي تبث مباراة الزمالك والمريخ في دوري ابطال افريقيا

أيضا فيما يتعلق بالقنوات المتنافسة سمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا ، أعلنت مجموعة قنوات بي إن الرياضية القطرية ، المذيع الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال إفريقيا ، أنها ستبث مباراة الزمالك ضد المريك في دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم. ، الجمعة 31 مارس 2023.

أعلنت شبكة فيوليت أن قناة بي إن سبورتس 4 ستبث مباراة الزمالك ضد المريك في دوري أبطال إفريقيا.

أعلنت قناة Onetime Sports المصرية أنها ستبث وتبث مباراة. الزمالك ضد المريخ من خلال شاشاتها المختلفة في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

فريق الزمالك ضد المريخ اليوم في دوري ابطال افريقيا

ومن المنتظر تعيين أحمد عبد المقصود المدير الفني للمنتخب المصري مديرا فنيا مؤقتا للنادي الأبيض. فريق الزمالك ضد المريخ اليوم على النحو التالي:

حارس المرمى: محمد الزعبي

خط دفاعي: عبد الله جمعة ، محمود الونش ، حسام عبد المجيد ، سيد عبد الله “نيمار”.

خط الوسط: محمد اشرف “رقة” وعمار السيسي وسيف جعفر

خط الهجوم: مصطفى شلبي ، ناصر منسي ، أحمد سعيد “سيسو”.

تعليق مباراة الزمالك أمام المريك في دوري أبطال إفريقيا

الكثير من متابعي وجماهير ومعجبي نادي الزمالك الراغبين في مشاهدة مباراة الزمالك ضد المريخ الليلة في دوري أبطال أفريقيا ، كما تعلم من هو معلق الزمالك ضد المريخ اليوم؟.

كشفت مجموعة قنوات بي إن سبورتس العملاق الأرجواني عن هوية المعلق على مباراة الزمالك مساء اليوم ضد المريك التونسي نوفل باشي عبر قناة بي إن سبورتس 4.

من ناحية أخرى ، اختارت قناة أون تايم سبورت المصرية ، التي ستبث أيضًا مباراة الزمالك ضد المريخ على شاشاتها.