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أدعية 9 من رمضان” دعاء اليوم التاسع من رمضان 2023.. أدعية قضاء الحاجة وفك الكرب
أدعية 9 من رمضان” دعاء اليوم التاسع من رمضان 2023، يبحث الكثير من المسلمين عن دعاء اليوم التاسع من رمضان 2023 حيث هذا الشهر يحقق الاماني ويكون الدعاء فيه مستجاب ويعتبر هذا اليوم يوافق يوم الجمعة الموافق 31 مارس 2023 لذلك يبحث الكثير من المسلمين علي معرفة افضل الادعية في هذا اليوم الفضيل من الشهر المبارك.
أدعية 9 من رمضان” دعاء اليوم التاسع من رمضان 2023
- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم إني أسألك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون بم دعا، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. رواه النسائي والإمام أحمد.
- اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي.
فضل الدعاء في شهر رمضان
يدعي كل مسلم في شهر رمضان وذلك بهدف قضاء الحاجة وفك الكربات وبهدف ايضاً الخروج من شهر رمضان كيوم التي ولدتنا فيه امهاتنا، جدير بالذكر ان وفقاً للامساكية الرمضانية يكون عدد ساعات الصياام 14 ساعة و15 دقيقة.