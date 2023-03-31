زاد البحث في الساعات الأخيرة عن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات 2023 بعد الزيادة الجديدة، وجاء ذلك بعد إعلان موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والرواتب من قبل رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، وسيتم تطبيق هذه الزيادة فيما بعد، وفقاً للجدول الزمني المعلن عنه بواسطة الدكتور مصطفى مدبولي، ومن خلال كامل المعلومات والتفاصيل.

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات 2023 بعد الزيادة الجديدة

يمكن الحصول على المعلومات والتفاصيل اللازمة حول زيادة الأجور التي تم الإعلان عنها بواسطة الدكتور مصطفى مدبولي من خلال أخر القرارات التي تمت اتخاذها. وأعلن أنه سيتم تطبيق هذه المزايا اعتبارًا من 1 أبريل 2023، لذلك يمكن التعرف على قيمة هذه الزيادة من خلال نقاط محددة.

سوف يتلقى الموظفون العاملون في الدرجة السادسة وما يعادلها راتبًا شهريًا يصل إلى 3500 جنيه مصري.

في حين تبلغ متوسط الراتب الشهري للعاملين في المرتبة الثالثة والمستويات المماثلة حوالي 5000 جنيه مصري.

يمكن لحاملي درجة الماجستير في جميع أنحاء العالم الحصول على راتب شهري يصل إلى 6000 جنيه مصري في الدولة.

يتلقى جميع حاملو شهادات الدكتوراه العاملين في الحكومة راتبًا يبلغ حوالي 7000 جنيه مصري.

قرار زيادة الحد الأدنى للأجور

أعلنت وزارة التأمينات الاجتماعية عن زيادة الحد الأقصى للضرائب من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويًا، وسوف يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من السبت الموافق 1 أبريل 2023، بإمكان مستفيدي برنامج التكافل والكرامة أن يستفيدوا من هذه الزيادة.