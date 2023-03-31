مسابقة طائر السعيدة رمضان 2023 عبر تردد قناة السعيدة اليمنية

مسابقة طائر السعيدة، يزداد البحث عن مسابقة طائر السعيدة حيث تعتبر من افضل المسابقات الدينية والتعليمية في شهر رمضان 2023 وتنقل مسابقة طائر السعيدة عبر القناة الفضائية اليمنية السعيدة ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي تردد القنوات الناقلة للمسابقة ورابط الاشتراك في المسابقة وقيمة الجائزة.

مسابقة طائر السعيدة

تعتبر مسابقة طائر السعيدة هي احدي المسابقات الرمضانية التي تقدم للجمهور اليمني ويمكن الاشتراك في المسابقة عبر الموقع الرسمي للمسابقة الكترونياً وذلك من خلال الرابط الرسمي لمسابقة طائر السعيدة، وتذاع مسابقة الطائر السعيدة يوميا في تمام الساعة العاشرة مساءً ويتم الاعادة في تمام الساعة الثالثة وعشرين دقيقة صباحاً وواحدة والنصف بعد الظهر وذلك بتوقيت مدينة صنعاء في اليوم التالي.

خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

اولاً الدخول عبر الرابط الرسمي لمسابقة طائر السعيدة.

ثانياً ادخال اسم المتسابق الذي يريد الاشتراك رباعي.

ثالثاً ادخال رقم هاتف المتسابق الذي يريد الاشتراك.

رابعاً ادخال جميع البيانات الشخصية للمشترك.

خامساً كتابة اسم المحافظة الذي يقيم بها المتسابق الذي يريد الاشتراك.

سادساً بعد ذلك الضغط علي خانة الاشتراك.

تردد قناة السعيدة الجديد الناقلة لمسابقة طائر السعيدة

يمكن متابعة مسابقة الطائر السعيدة من خلال القناة اليمنية السعيدة الجديدة، ويمكن ضبط القناة من خلال هذا التردد:

القمر الصناعي: النايل سات.

بالنسبة إلى التردد الخاص بالقناة هو 11098.

ومعامل الاستقطاب للقناة : عمودي.

بينما معدل الترميز: 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ: 6/5.

جدير بالذكر ان يمكن لاي مواطن المشاركة في مسابقة الطائر السعيدة وذلك من خلال خطوات الاشتراك التي تم ذكرها في السطور السابقة وبعد ذلك ارسال الاجابة الصحيحة عبر الانترنت او من خلال موقع المسابقة الرسمي الكترونياً.