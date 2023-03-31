تزايدت الاهتمام والبحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد عرض الحلقة 120 مسلسل المؤسس عثمان وتردد قناة الفجر الجزائرية، حيث تمتعت الحلقة السابقة بنسبة مشاهدة عالية تجاوزت الملايين، حيث وصل عدد المشاهدين إلى أكثر من مليوني شخص في الساعات الأولى ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد بمرور الوقت، وسوف نزودكم اليوم بموعد الحلقة وتردد القناة وكافة التفاصيل، تابعونا.

موعد عرض الحلقة 120 مسلسل المؤسس عثمان وتردد قناة الفجر الجزائرية

تُعرض الحلقة 120 من مسلسل المؤسس عثمان كل أربعاء، في توقيت مصري الساعة 8 مساءً وتوقيت سعودي الساعة 9 مساءً، وذلك على قناة ATV التركية، يتم عرض الموسم الرابع من مسلسل المؤسس عثمان في كل يوم خميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية على قنوات مختلفة، منها اليرموك الأردنية، والفجر الجزائرية، وإضافةً إلى قناة مصر أم الدنيا.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

تقوم هذه القنوات التلفزيونية بعرض مسلسل المؤسس عثمان، وتتضمن ذلك قناة ATV التركية، وقناة اليرموك الأردنية، وقناة الفجر الجزائرية، وقناة قطر، وقناة مصر. يتم نقل حلقات المسلسل عبر الترددات التالية

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

تردد القناة: 12034.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ATV التركية