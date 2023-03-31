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HERE.. جميع شهادات البنك الاهلي وبنك مصر بأخر تحديث 2023

عبدالله عربيمنذ 9 ساعات
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شهادات البنك الاهلي وبنك مصر
شهادات البنك الاهلي وبنك مصر

قرر البنك الاهلي وبنك مصر رفع فائدة الشهادات لدي جميع البنوك وهي زيادة تتماشي مع الاقتصاديين والمحلين وبنوك الاستثمار، حيث صرح الدكتور عبدالرحمن شعبان الخبير الاقتصادي مع رفع فائدة الشهادات يزداد البحث على شهادات البنوك وشهادات الاستثمار، عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية، ونطرح اليكم كافة المعلومات والتفاصيل بشأن البنوك في الأسطر البارزة القادمة.

شهادات البنك الاهلي وبنك مصر 

ويبدأ صرف الشهادات 18% ببنك مصر و البنك الأهلي المصري من يوم 20 مارس الجاري،  ويكون المستحق للعائد لشهادة الـ 18% بداية من يوم 20 مارس الجاري حتى يوم 31 من شهر مايو وهو آخر موعد للاستحقاق، ويسعي المواطنين دائما  إلي معرفة مواعيد عمل البنك الاهلى وبنك مصر لشراء شهادة الـ 25%، ويتمكن العميل من شراء شهادة ال25% عبر الانترنت من خلال الابلكيشن التي توفرة البنوك والتسجيل برقم الحساب البنكي.

شروط تقديم شهادات بنك مصر والبنك الاهلى

ونتيح اليكم في هذا الخبر كافة الشروط لتقديم للتعرف على شهادات بنك مصر وشهادات البنك الاهلى في السطور البارزة.

  • تصدر الشهادة سواء من البنك الاهلى أو بنك مصر  للأفراد المصريين من بلغ عمر 18 سنة وحتى 59 سنة.
  • مدة الشهادة البنكية ثلاث سنوات.
  • تصدر الشهادة بقيمة قدرها 500 جنيه ويكون ضعفها بحد اقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة.
  • يتم صرف العائد من خلال حساب العميل الجاري.
  • يتم الإعفاء من كافة المصاريف خلال شراء الشهادة.
  • لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات.
  • يمكن للعميل أن يقترض بضمان شهادة البنك الأهلي وبنك مصر الجديد بفائدة  قدرها 25%، كذلك إصدار كافة أنواع بطاقات الائتمان.

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عبدالله عربيمنذ 9 ساعات
0

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