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رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة إجابة سؤال المسابقة 9 رمضان وتردد القنوات الناقلة
رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة إجابة سؤال المسابقة 9 رمضان، حصلت مسابقة الطائر السعيدة علي اعجاب الكثير من المتابعين والجماهير لذلك يزداد البحث عن رابط الاشتراك في المسابقة حيث تعتبر من افضل مسابقات رمضان وتقوم الاعلامية اليمنية مايا العيسي بتقديمها عبر قناة السعيدة الفضائية بالاضافة الي تتميز القناة بتقديم الكثير نت الجوائز للمتسابقين ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي خطوات الاشتراك في المسابقة وذلك للحصول علي الجائزة في نهاية شهر رمضان المبارك.
رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة إجابة سؤال المسابقة 9 رمضان
يرغب الكثير من المتابعين والجماهير في مختلف انحاء الوطن العربي بالاشتراك في مسابقة الطائر السعيدة 2023 حيث تقوم هذة المسابقة بتقديم سؤال يومياً للمشاهدين وذلك عبر المنصة الالكترونية للمسابقة ومن المفترض ان يتم الاعلان عن الفائز يومياً وذلك عبر الصفحة الرسمية للقناة علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
تردد قناة السعيدة الناقلة لمسابقة طائر السعيدة على النايل سات
- القمر الصناعي: النايل سات.
- تردد قناة السعيدة 11900
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصويب الخطأ 6\5.
- الاستقطاب عمودي.
جدير بالذكر ان يتم الحصول علي نتيجة المسابقة من خلال المنصة الالكترونية تويتر حيث يتم الاعلان عن اسماء الفائزين في المسابقة يومياً وذلك من خلال القناة السعيدة الفضائية وذلك من خلال الاعلامية اليمنية مايا العبسي.
خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة من خارج اليمن
يريد الكثير من متابعين وجماهير مسابقة الطائر السعيدة الاشتراك في المسابقة والاجابة علي الاسئلة يومياً ويمكن الاشتراك من خلال:
- اولاً الدخول علي الرابط الالكتروني للمسابقة عبر الانترنت.
- ثانياً الاجابة علي سؤال المسابقة.
- ثالثاً ادخال اسم المتسابق الذي يريد الاشتراك.
- رابعاً بعد ذلك ادخال رقم الهاتف المتسابق الذي يربد الاشتراك.
- خامساً ثم تحديد المحافظة الخاصة بالمتسابق. بعد ذلك الضغط علي زر الاشت