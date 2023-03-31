تم تأجيل عرض الحلقة 120 من مسلسل عثمان، الذي يحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، إلى يوم الأربعاء المقبل، وهو ما أثار اهتمام المعجبين الذين بدأوا في البحث عبر جوجل عن سبب التأجيل والتساؤلات المختلفة حول ذلك، وسوف نقدم لكم اليوم كفة التفاصيل وتردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 120 الموسم الرابع، تابعونا.

مسلسل عثمان

تدور قصة مسلسل عثمان حول تأسيس الدولة العثمانية، وذلك من خلال متابعة نشأتها بقيادة المؤسس عثمان بن أرطغرل، وهو من قبيلة الكايي التابعة لأوغوز، انتشر المسلسل بشكل كبير، حيث جذب اهتمام الجماهير، نظرًا لصراعاته المحفوفة بالمخاطر بين عثمان والآخرين من أجل تحديد مستقبل دولته.

تأجيل مسلسل عثمان الحلقة 120

تم تأجيل مسلسل عثمان بسبب تزامن عرض الحلقة 120 مع خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي يُعرض كل يوم أربعاء في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية لذا تم تأجيل عرض المسلسل.

أبطال مسلسل عثمان

من أبرز أبطال مسلسل عثمان مايلي

الفنان جلال آل.

الفنانة نور الدين سونماز.

الفنانة ايمره باسالاكغ.

الفنانةعائشة جول جوناي.

الفنان راغب سافاش.

الفنانة ديدام بالشين.

الفنان بوراك اوزجيفيت.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 120 الموسم الرابع

هناك العديد من القنوات التي تبث مسلسل المؤسس عثمان، وتتضمن الترددات ذات الجودة العالية التالية

تردد قناة الفجر الجزائرية علي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

الاستقطاب أفقي (H).

معدل الترميز 27500.

التردد 12034.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي عرب سات

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11034.

القمر الصناعي عرب سات.

تردد القناة المصرية الناقلة

عندما وصل تردد قناة المؤسس عثمان المصرية، التي تبث المسلسل، إلى القمر الصناعي نايل سات