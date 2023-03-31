تتزايد عمليات البحث عن موعد مسلسل ألب ارسلان الحلقة 49 مترجمة HD والقنوات الناقلة، خاصة بعد عرض الحلقة السابقة رقم 48 التي كانت مشوقة ومثيرة للاهتمام، حيث تناولت صراعًا قويًا بين “الأمير آلب أرسلان” وأخيه “الأمير سليمان” على المنصب العادلا بعد وفاة، سوف نتعرف فيما يلي على كامل التفاصيل حول أرطغرل، العم الذي حكم سلطنة السلاجقة.

موعد مسلسل ألب ارسلان الحلقة 49 مترجمة HD والقنوات الناقلة

بخصوص عرض الحلقة 49 من المسلسل التركي الشهير “ألب ارسلان” بجودة عالية HD، ستعرض الحلقة في يوم الاثنين الموافق 20 مارس 2023 على قناة TRT التركية في تمام الساعة 8 مساءً، سيتم إعادة عرض الحلقة كاملة ومترجمة إلى اللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية يوم الثلاثاء الموافق 21/3/2023 في تمام الساعة 9:00 مساءً. وسيتم تقديم الترددات للقنوات التي تنقل مسلسل “ألب ارسلان” في الفقرات التالية.

تردد قناه الفجر الجزائرية

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

التردد:12645.

القمر الصناعي: النايل سات .

تردد قناة TRT 1 التركية 2023

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

والاستقطاب: (أفقي)

التردد : 11316

القمر الصناعي: نايل سات.

أحداث الحلقة 48 من مسلسل ألب ارسلان

بالنسبة لأحداث الحلقة السابقة من مسلسل “ألب رسلان”، نجح أرسلان في الهروب من المرتزقة بعد تحطيم قفل العربة. لكن، يدرك قائد المرتزقة أن ليون لن يترك أرسلان على قيد الحياة بعد هروبه، يذهب إلى مكان تواجد عائلة ليون، ويمسك بالطفل الصغير ليتم قتله، ويهدد بإيذاء سفرية، في حين يصابت الأم التي تدعى أكيناي بطعن في كتفها. وفجأة يظهر آلب ارسلان في الوقت المناسب، ويحمي عائلته من المخاطر وقائد المرتزقة يموت، تشتد أحداث المسلسل بعدما يتمتع الكونت ليون بقرب الألب ارسلان وإحاطته، حيث يستطيع هذا الأخير أن يهرب من قبضة الكونت ويخلص نفسه.

مسلسل ألب ارسلان الحلقة 49 مترجمة

يمكنك مشاهدة الحلقة 49 من مسلسل ألب أرسلان بالترجمة على موقع قصة عشق، وهو موقع إلكتروني يوفر للجمهور مجموعة كبيرة من المسلسلات التركية المترجمة للغة العربية، بجانب عرض الحلقة التاسعة والأربعين من المسلسل على قناة الفجر الجزائرية، يمكن متابعتها كل يوم ثلاثاء على قناة جزائرية أخرى.