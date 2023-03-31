يتشوق المواطنين لمعرفة موعد شم النسيم في رمضان 2023 في بداية فصل الربيع، حيث يتطلعون إلى قضاء وقتٍ ممتعٍ مع أهلهم والأحباب، ويلح على كل منهما كشف ذلك الموعد حتى يتمكَّن من الاستعدادات المسبقة، تبعاً للتقاليد القديمة التي يلتزم بها البعض في المستقبل، والتي تشمل تناول بعض الوجبات التقليدية والتنزه على الشواطئ والحدائق العامة في فصل الربيع، سنحدد موعد إجازة شم النسيم لعام 1444، تابعونا.

موعد شم النسيم في رمضان 2023

تتزامن إجازة شم النسيم هذا العام مع شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٤، وسوف نحتفل بالأيام المباركة أثناء بدء فصل الربيع. سيكون يوم ١٧ من أبريل هو تاريخ إجازة شم النسيم لهذا العام نحن نعيش في أيام رمضان المباركة والعظيمة التي تأتي مع بداية فصل الربيع. سوف تتزامن إجازة شم النسيم هذا العام في 17 أبريل المقبل، يأتي الآن الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، و بعدها نحتفل ب عيد الفطر المبارك، حيث يود العديد من الأشخاص زيارة المناطق والحدائق العامة للاستمتاع بليالي هذا الشهر المبارك.

يرتبط تاريخ عطلة عيد شم النسيم بعناية الشعب المصري القديم، حيث اعتادنا جميعًا على هذه الفترة. يأتي الجزء الأول من كلمة شم من كلمة “شُمُّو”، وهو اسم الموسم الربيعي والأخير في فصول السنة، ترتبط شم النسيم بعدد من الأطعمة اللذيذة التي تتوارث من جيل لآخر، مثل السمك المملح والبيض والبصل، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأطعمة.