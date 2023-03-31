أخبار التعليم

موعد امتحانات الترم الثاني لجميع صفوف النقل والشهادة الاعدادية والثانوية 2023

منة الله شريفمنذ 9 ساعات
0
موعد امتحانات الترم الثاني
موعد امتحانات الترم الثاني
موعد امتحانات الترم الثاني، يبحث الكثير من الطلاب واولياء الاموعد عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 وذلك بداية من الصف الرابع الابتدائي حتي الصف الثالث الثاانوي، حيث من المفترض ان يتم اصدار الجدوال من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتفاصيل.

موعد امتحانات الترم الثاني

بدأت امتحانات الشهر لشهر فبراير من يوم 5 مارس 2023 ومن المفترض ان تبدأ امتحانات شهر مارس يوم 2 ابريل وبعد ذلك المهام الادائية وذلك بداية من يوم 25 ابريل وذلك حتي يوم 30 ابريل، وبعد ذلك تبدأ امتحانات النقل التي من المفترض ان تبدأ يوم الخميس الموافق 4 مايو وتنتهي يوم الاثنين الموافق 8 مايو، وبعد ذلك تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 9 مايوم وتنتهي يوم الخميس الموافق 11 مايو، وبعد ذلك تبدأ امتحانات الاول والثاني الاعدادي يوم السبت الموافق 13 مايو وتنتهي يوم 11 مايو 2023، وتبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية يوم السبت الموافق 13 مايو وتنتهي يوم الخميس الموافق 18 مايو، وبعد ذلك امتحانات الدبلومات العملي بداية من يوم 20 حتي يوم 25 مايو 2023، وبعد ذلك تبدأ امتحانات الدبلومات النظرية يوم 27 مايو وتنتهي يوم 7 يونيو 2023، وبعد ذلك امتحانات الثانوية العامة بداية من يوم 10 يونيو حتي يوم 10 يوليو 2023.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للجامعات

تكون مدة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للجامعات 16 أسبوعاً بالاضافة الي الاجازات الرسمية ومن المفترض ان ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023، حيث يحتلف موعد بداية الجامعات من جامعة لاخري.

الوسوم
منة الله شريفمنذ 9 ساعات
0

مقالات ذات صلة

موعد امتحانات الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الرسمي المعلن من وزارة التربية والتعليم لطلاب المدارس المصرية

منذ 12 دقيقة
نماذج إمتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني

نماذج إمتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني المعُلن من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

منذ 5 ساعات
موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

عاجل.. التعليم تحدد موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لجميع المدارس الحكومة والجامعات

منذ 13 ساعة

عاجل ورسميا ونهائيا.. تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2023 لجميع الصفوف ابتدائي واعدادي وثانوي

منذ 15 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى