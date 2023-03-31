يتطلع الموظفون في القطاعات الحكومية والطلاب في المدارس إلى معرفة موعد عيد الفطر المبارك 2023 والإجازات الرسمية للمدارس والبنوك، ومن المقرر أن يكون في 21 أبريل 2023 بحسب ما أعلنته هيئة العلوم الفلكية، وسوف نتناول معكم اليوم كافة التفاصيل عن موعد عيد الفطر المبارك 2023 والإجازات الرسمية للمدارس والبنوك، تابعونا.

موعد عيد الفطر المبارك 2023 والإجازات الرسمية للمدارس والبنوك

سيحصل العاملون في القطاع الحكومي والقطاع العام والشركات والبنوك على أربعة أيام إجازة خلال عيد الفطر المبارك لعام 2023، من يوم 21 أبريل حتى يوم 24 أبريل من نفس السنة، سيحظى العاملون في القطاع الخاص بثلاثة أيام إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2023، وذلك من الحادي والعشرين من أبريل إلى الثالث والعشرين منه، بينما عطلة الطلاب لمدة أربعة أيام خلال هذه المناسبة.

الإجازات الرسمية لشهر أبريل 2023

يوم السبت الذي يصادف 1 أبريل يعد عطلة أسبوعية.

يوم الجمعة اللذي يصادف تاريخ 7 أبريل هو يوم إجازة أسبوعية.

يعد يوم السبت الموافق 8 أبريل يوم عطلة أسبوعية.

الجمعة 14 أبريل عطلة أسبوعية.

يوم السبت التاسع عشر من شهر أبريل يعد من أيام الراحة الأسبوعية.

يوم الأحد الموافق 16 أبريل هو يوم إجازة بسبب احتفال الأقباط بعيد القيامة.

يوم الاثنين الـ 18 من أبريل هو يوم إجازة رسمية في الاحتفال بشم النسيم.

يوم الأربعاء المقبل 20 أبريل عطلة بمناسبة عيد الفطر.

يوم الأحد الموافق 9 مايو إجازة رسمية في الأردن بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك.

يوم الجمعة في 22 أبريل هو عطلة بمناسبة اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك.

ستكون يوم السبت المقبل الموافق 23 أبريل عطلة بمناسبة اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك.

يوم الاثنين 25 أبريل هو يوم عيد تحرير سيناء وهو يصادف إجازة رسمية.

يوم الجمعة المقبل الموافق للثامن والعشرين من شهر أبريل يُعَدُّ عطلة أسبوعية.

يوم السبت 29 أبريل هو يوم عطلة أسبوعية.

الإجازات الرسمية في 2023