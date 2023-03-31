مسلسلات رمضان 2023.. شاهد مسلسل بابا المجال الحلقة 9 HD كامله مجانا بدون تقطيع

شارك الفنان العظيم مصطفي شعبان في مسلسل بابا المجال رمضان 2023 ويعتبر هذا المسلسل من أكثر المسلسلات التى يبحث عنها معظم الأفراد في محركات البحث لمعرفة موعد عرضه على شاشات التلفزيون، شارك في العمل نخبة كبيرة من الممثلين كانوا السبب الرئيسي فى نجاح بابا المجال بالإضافة إلى التأليف والإخراج.

مسلسل بابا المجال الحلقة 9

يبحث عدد كبير من الأفراد عن موعد مسلسل باب المجال لمتابعته والإستمتاع بمشاهدة أكثر تشويقا وإثارة،حيث تدور احداث بابا المجال حول شخص يعمل في ورشة سيارات بجد واجتهاد من أجل تحقيق مبلغ من المال لمساعدة أهله وتكوين نفسه لإتمام زواجه. اتقن الفنان مصطفى شعبان دور بابا المجال اتقانا عظيما فعند مشاهدة المسلسل تظن انه قصة حقيقية، ظل يكافح بابا المجال الى ان اصبح اكبر تاجر قطع غيار السيارات ولقب بلقب بابا المجال كون ثروة عظيمة من وراء تجارة قطع غيار السيارات اصبح اكبر التجار وأكثرهم شهرة، واجه تحديات الحياة، أخفت والدته عنه أنه والده مازال على قيد الحياة ولكن جائت اللحظة الحاسمة وعرف بابا المجال بحياة والده مما سبب له مشاكل كثيرة، بعد مرور الوقت كانت تجارة قطع غيار السيارات مجرد ستارة تخفي وراءها التجارة الغير مشروعة تجارة الآثار.

https://ram8.azureedge.net/watch.php?vid=e749d4897

مواعيد عرض مسلسل بابا المجال

يعرض مسلسل بابا المجال بشكل يومي على شاشات قنوات التلفزيون المصري وجاءت مواعيد العرض كالتالى: