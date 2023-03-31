تُعَتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي National Geographic واحدة من بين القنوات المهمة والمُتَمَيزة التي تقدِّم الأفلام والبرامج الوثائقية، المتعلِّقة بالحيوانات والبيئة وتأثيرهما على الإنسان، تعتبر هذه القناة واحدة من أكثر القنوات التي يرغب الكثيرون المتابعة في مشاهدتها على النايل سات وغيرها من الأقمار الصناعية، وسوف نقدم لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي National Geographic الجديد 2023، وكافة التفاصيل، تابعونا.

قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من أهم القنوات الإماراتية التي تم إطلاقها باللغة العربية، وهي مملوكة لشركة أبوظبي للإعلام، وهي من أكثر القنوات مشاهدة من قبل الجمهور سواء في الدول العربية أو الدول الأخرى. تم بث القناة لأول مرة في عام 2009، تسعى إلى تزويد الجماهير بمجموعة كبيرة جدًا من البرامج التي يتابعونها باستمرار، وتشمل ذلك برامج صعبة على مستوى الكوكب، أساطير العالم الجليدي، عمليات نقل عملاقة، صنارة الصيد وغيرهم من البرامج.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي National Geographic الجديد 2023

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2023 علي نايل سات

معدل الترميز: 3000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: أفقي.

التردد: 11411.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الثاني

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: أفقي.

التردد: 11526.

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2023 علي عرب سات

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 11804.

القمر الصناعي: عرب سات

طريقة ضبط القناة علي جهاز الاستقبال

قدمنا لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي National Geographic الجديد 2023، نوضح لكم بالخطوات طريقة ضبط القناة علي جهاز الاستقبال، كالتالي