موعد صرف العلاوات الخمس.. رابط استعلام معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة

موعد صرف العلاوات الخمس، يبحث اصحاب المعاشات عن موعد صرف العلاوات الخمسة، حيث من المفترض ان يبدأ صرف معاشات شهر ابريل 2023 بالزيادة وذلك وفقاً لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لاكثر من 11 مليون مواطن في الدولة حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالاضافة الي صرف العلاوات الخمسة لاصحاب المعاشات 2023، حيث تكون قيمة العلاوات الخمسة، بنسبة للمستحقين عن المعاشات تكون بحد ادني 170 جنيهاً وبحد اقصي 1635 جنيهاً وذلك وفقاً لما اعلنت عنه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

موعد صرف العلاوات الخمس

يتم صرف معاشات شهر ابريل 2023 لاصحاب المعاشات وذلك بداية من يوم 1 ابريل 2023 ويستمر صرف المعاشات لشهر ابريل حتي يوم 6 ابريل 2023 من الشهر الجاري، جدير بالذكر ان يكون العلاوات الخمسة لاصحاب المعاشات المستحقين عن المعاشا بداية من عام 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، حيث يحصل الذين حصلو علي المعاش بداية من 1 يوليو 2007 حتي يوم 30 يونيو 2008 علي 80% ، ويحص علي من خراجوا علي المعاش بداية من يوم 1 يوليو 2008 حتي 30 يونيو 2009 وذلك علي 80% من قيمة 3علاوات.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمسة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعيموقع الكتروني للاسستعلام من خلالة عن العلاوات الخمسة وذلك لاصحاب المعاش، حيث يمكن الاستعلام عن العلاوات الخمسة من خلال: