زيادة معاش تكافل وكرامة 2023 وفقاً لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ..خطوات الاستعلام بالرقم القومي

زيادة معاش تكافل وكرامة 2023، كان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة لمعاش تكافل وكرامة وجائت هذة الزيادة بنسبة 25% لذلك يزداد البحث عن موعد الصرف لمعاش تكافل وكرامة من قبل المستفيدين والمستحقين من المعاش، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي موعد الصرف لمعاش تكافل وكرامة بالاضافة الي خطوات الاستعلام من خلال رابط وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي.

زيادة معاش تكافل وكرامة 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الزيادة الجديدة لمعاش تكافل وكرامة وذلك بداية من شهر ابريل وجائت قيمة الزيادة كالتالي:

625 جنيها للأسر المستفيدة.

562.5 جنيه للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة.

437.5 جنيه للأيتام.

جدير بالذكر ان كان قبض معاش تكافل وكرامة لشهر مارس كالتالي:

500 جنيه للأسر المستفيدة.

450 جنيهًا للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة.

350 جنيهًا للأيتام.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023، وذلك بالزيادة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاءت خطوات الاستعلام كالتالي:

أولاً الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي .

. ثانياً ادخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد من معاش تكافل وكرامة بالزيادة 2023.

ثالثاً الضغط عل خانة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وذلك لاظهار جميع البيانات الخاصة بالمستفدين من معاش تكافل وكرامة.

جدير بالذكر ان هناك بعض الشروط للحصول علي معاش تكافل وكرامة ومن اهم هذة الشروط ان يكون عاملاً بالحكومة او بالقطاع الخاص بأجر لا يزيد عن 400 جنية، وايضاً ان لا يكون لدية اي املاك مثل سيارات او اراضي زرايعةن بالاضافة الي ان يكون الزوج او الزوجة الخاصة بالمستحقة من معاش تكاففل وكرامة ليس لدية أي تأمين اجتماعي او صحي.