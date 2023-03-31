أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن رابط الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة الجدد 2023 بعد الزيادة الجديدة، من أجل تحضير صرف الدعم النقدي والزيادة الجديدة التي تصل إلى 25%، بإجمالي عدد يزيد على 5.2 مليون أسرة و22 مليون مستفيد مصري.

ذكرت وزارة التضامن أنه بإمكان المواطنين الاستفسار عن الأسماء الجديدة في برامج التكافل والكرامة عبر اتباع الإجراءات التالية:

يمكنك الدخول إلى بوابة الاستفسارات والشكاوى لبرنامج التكافل والكرامة عن طريق الرابط المذكور، الذي يحمل زر “اضغط هنا”.

ضع الرقم الوطني في المساحة المخصصة للاستعلام.

انقر على أيقونة الاستعلام.

ستظهر أمامك البيانات التالية بعد ظهور النتيجة.

نوع بطاقة الكاش باك.

يمكن إعادة صياغة الفقرة التالية باللغة العربية على النحو التالي: توجد حالات مختلفة لبطاقة التكافل والكرامة، حيث يمكن أن تكون “نشطة” أو “مجمدة” أو “معلقة”.

يمكن لحاملي الأسماء الجديدة في منظومة التكافل والكرامة التعرف على نوعية البطاقة وحجم الرصيد بسهولة، فقط عن طريق التحقق من معلوماتها المتاحة.

يمكنك أيضًا معرفة سبب الرفض من البرنامج عن طريق الاستعلام.

من خلال البوابة ، يمكن أيضًا تقديم شكوى.

شروط صرف معاش التكافل والكرامة

حددت وزارة التضامن العديد من الشروط لإعطاء المساعدة المالية “تكافل وكرامة” بنسبة 25٪ زيادة كما يلي

ينبغي للعائلة المتقدمة بطلب لبرنامج “تكافل وكرامة” إضافة لأطفالها من الولادة حتى سن السادسة. يتطلب برنامج الدعم المالي “تكافل وكرامة” من الأمهات والأطفال الذين يتقدمون له زيارة الوحدات الصحية. يحتاج الأسر التي تسعى للحصول على برنامج دعم نقدي “تكافل وكرامة” إلى وجود أطفال ما بين سن السادسة والثامنة عشر، وهم في مستويات تعليمية مختلفة، سواء كانوا في المدارس الابتدائية أو الإعدادية أو الجامعات. يجب عدم السماح بالزواج المبكر (قبل سن الثامنة عشرة) في الأسر التي تتقدم لبرنامج “التكافل والكرامة”. يُطلب من الشخص الذي يسعى للحصول على دعم نقدي من برنامج “تكافل وكرامة” أن لا يشتغل في مؤسسة حكومية أو خاصة بأجر تأمين يتعدى 400 جنيه. ينبغي على الطلاب المستفيدين من برنامج دعم “تكافل وكرامة” التابع للحكومة, ألا يمتلكوا سيارات أو جرارات أو “توك توك” أو أية مركبة. ينبغي أن لا يتلقى الشريك المتقدم بطلب لدعم “التكافل والكرامة” أي دعم تأميني أو مساعدات أمنية أخرى.



في ختام مقالنا قدمنا لكم رابط الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة الجدد 2023 بعد الزيادة الجديدة، حددت وزارة التضامن تاريخ صرف دعم التكافل والكرامة بزيادته الحديثة، حيث سيتم في السبت الموافق 15 أبريل المقبل، وأعلنت أن الخامس عشر من كل شهر هو التاريخ المُحَدد لبدء صرف دعم التكافل والكرامة، فهو يشمل معاشات الكرامة أيضًا.