موعد شم النسيم في رمضان 1444 ومظاهر الاحتفال بهذا اليوم وفقاً لعادات وتقاليد المصريين القدماء

موعد شم النسيم، مع بداية فصل الربيع يبحث الكثير من المواطنين عن موعد اجازة شم النسيم حيث يعتبر هذا اليوم من الايام المميزة لدي المصريين منذ عهد المصريين القدماء بالاضافة الي ان هناك مجموعة من العادات والتقاليد لهذا اليوم سوف تتعرف عليها من خلال موقع البديل سنوفيكم بكل ما هو جديد.

موعد شم النسيم

يوافق يوم شم النسيم يوم 17 ابريل 2023 الذي يوافق الاسبوع الاخير من شهر رمضان المبارك، وبعد ذلك ستبدا اجازة عيد الفطر التي ستبدأ منذ يوم تاجمعة الموافق 21 ابريل 2023، جدير بالذكر ان يرتبط شم النسيم بالكثير من العادات والتقاليد لدي المصريين ومنها اكل السمك المملح والبيض الملون والبصل والخس، تعتبر هذة الاكلات من العادات والتقاليد التي ترتبط بيوم شم النسيم.

الإجازات الرسمية لشهر أبريل 2023

هناك عدد كبير من الايام في شهر ابريل 2023 توافق اجازات رسمية ومن هذة الايام يوم السبت الموافق 1 ابريل وهذا يوافق العطلة الاسبوعية، وبعد ذلك يوم الجمعة الموافق 7 ابريل وهذا يكون العطلة الاسبوعية، ويوم السبت الموافق 8 ابريل تكون ايضاً العطلة الاسبوعية، وبعد ذلك يوم الاحد الموافق 16 ابريل يكون اجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة للاقباط، وبعد ذلك يوم 20 ابريل يكون اجازة رسمية بمناسبة شم النسيم، ويوم الاربعاء الموافق 20 ابريل يكون اجازة رسمية بمناسبة اجازة عيد الفطر المبارك، ويوم الخميس الموافق 21 ابريل اجازة رسمية بمناسبة اول ايام عيد الفطر المبارك، ويوم الجمعة الموافق 22 ابريل يكون اجازة رسمية بمناسبة ثاني ايام عيد الفطر المبارك، ويوم السبت الموافق 23 ابريل يكون اجازة رسمية بمناسبة ثالث ايام عيد الفطر المبارك، ويوم الاثنين الموافق 25 ابريل يكون اجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، وبعد ذلك يوم 28 ويوم 29 يوافق العطلة الاسبوعية.