موعد شم النسيم في رمضان 1444 ومظاهر الاحتفال بهذا اليوم وفقاً لعادات وتقاليد المصريين القدماء
موعد شم النسيم
يوافق يوم شم النسيم يوم 17 ابريل 2023 الذي يوافق الاسبوع الاخير من شهر رمضان المبارك، وبعد ذلك ستبدا اجازة عيد الفطر التي ستبدأ منذ يوم تاجمعة الموافق 21 ابريل 2023، جدير بالذكر ان يرتبط شم النسيم بالكثير من العادات والتقاليد لدي المصريين ومنها اكل السمك المملح والبيض الملون والبصل والخس، تعتبر هذة الاكلات من العادات والتقاليد التي ترتبط بيوم شم النسيم.
الإجازات الرسمية لشهر أبريل 2023
هناك عدد كبير من الايام في شهر ابريل 2023 توافق اجازات رسمية ومن هذة الايام يوم السبت الموافق 1 ابريل وهذا يوافق العطلة الاسبوعية، وبعد ذلك يوم الجمعة الموافق 7 ابريل وهذا يكون العطلة الاسبوعية، ويوم السبت الموافق 8 ابريل تكون ايضاً العطلة الاسبوعية، وبعد ذلك يوم الاحد الموافق 16 ابريل يكون اجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة للاقباط، وبعد ذلك يوم 20 ابريل يكون اجازة رسمية بمناسبة شم النسيم، ويوم الاربعاء الموافق 20 ابريل يكون اجازة رسمية بمناسبة اجازة عيد الفطر المبارك، ويوم الخميس الموافق 21 ابريل اجازة رسمية بمناسبة اول ايام عيد الفطر المبارك، ويوم الجمعة الموافق 22 ابريل يكون اجازة رسمية بمناسبة ثاني ايام عيد الفطر المبارك، ويوم السبت الموافق 23 ابريل يكون اجازة رسمية بمناسبة ثالث ايام عيد الفطر المبارك، ويوم الاثنين الموافق 25 ابريل يكون اجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، وبعد ذلك يوم 28 ويوم 29 يوافق العطلة الاسبوعية.