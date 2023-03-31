قرر البنك الأهلي وبنك مصر زيادة أسعار الفائدة على شهادات الوديعة لجميع البنوك، تماشياً مع خبراء الاقتصاد والمحللون والبنوك الاستثمارية، أوضح د. عبد الرحمن شعبان، خبير اقتصادي، أن هذا يأتي ضمن إجراءات رفع أسعار الفائدة على شهادات الوديعة، في الوقت الراهن، يتزايد الاهتمام بالشهادات المصرفية وشهادات الاستثمار بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، ونحن نقدم لكم جميع المعلومات عن شهادات البنك الأهلي المصري بعائد يصل إلي 30% بعد اجتماع البنك المركزي الأخير التي توفر عائدًا عاليًا وكبيرًا التي أعلن عنها من قبل مصرف مركزي.

شهادات البنك الأهلي المصري بعائد يصل إلي 30% بعد اجتماع البنك المركزي الأخير

هادات الادخار بنسبة 18٪ التي قُدِّمَت من البنك الأهلي المصري سوف تصل صلاحيتها إلى نهاية في شهر مارس من عام 2022، لذا فإن البنوك المشغلة في مصر تعمل على إطلاق شهادات جديدة تتمتع بعائد سنوي وشهري أكبر، جراء ارتفاع معدلات التضخم والفائدة على نطاق عالمي، أقام البنك المركزي اجتماعًا حديثًا وأعلن عن إصدار شهادات بعائد يصل إلى 30% إلي الآن، لم يتم الإعلان عن هذه الشهادات في الصحف المصرية خلال ساعات قليلة.

شهادات بعائد يصل إلي 30%

شروط تقديم شهادات بنك مصر والأهلي