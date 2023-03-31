شهادات البنك الأهلي المصري بعائد يصل إلي 30% بعد اجتماع البنك المركزي الأخير
شهادات البنك الأهلي المصري
قرر البنك الأهلي وبنك مصر زيادة أسعار الفائدة على شهادات الوديعة لجميع البنوك، تماشياً مع خبراء الاقتصاد والمحللون والبنوك الاستثمارية، أوضح د. عبد الرحمن شعبان، خبير اقتصادي، أن هذا يأتي ضمن إجراءات رفع أسعار الفائدة على شهادات الوديعة، في الوقت الراهن، يتزايد الاهتمام بالشهادات المصرفية وشهادات الاستثمار بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، ونحن نقدم لكم جميع المعلومات عن شهادات البنك الأهلي المصري بعائد يصل إلي 30% بعد اجتماع البنك المركزي الأخير التي توفر عائدًا عاليًا وكبيرًا التي أعلن عنها من قبل مصرف مركزي.
شهادات البنك الأهلي المصري بعائد يصل إلي 30% بعد اجتماع البنك المركزي الأخير
هادات الادخار بنسبة 18٪ التي قُدِّمَت من البنك الأهلي المصري سوف تصل صلاحيتها إلى نهاية في شهر مارس من عام 2022، لذا فإن البنوك المشغلة في مصر تعمل على إطلاق شهادات جديدة تتمتع بعائد سنوي وشهري أكبر، جراء ارتفاع معدلات التضخم والفائدة على نطاق عالمي، أقام البنك المركزي اجتماعًا حديثًا وأعلن عن إصدار شهادات بعائد يصل إلى 30% إلي الآن، لم يتم الإعلان عن هذه الشهادات في الصحف المصرية خلال ساعات قليلة.
شهادات بعائد يصل إلي 30%
شروط تقديم شهادات بنك مصر والأهلي
- تُصدر الشهادة للادخار إما من البنك الأهلي أو بنك مصر للمواطنين المصريين من سن ١٨ حتى ٥٩ سنة.
- مدة شهادات الادخار في البنوك هي ثلاث سنوات، وتصدر شهادة ادخار بقيمة ٥٠٠ جنيه وذلك يُضاعف بحد أقصى ٢٥٠٠ جنية في جميع البَنُوِّك المشارِكَة في جمهورية مِصْر العربية.
- يتم صرف العائد من خلال الحساب الجاري للعميل.
- وجميع المصاريف تغطى ضمانات.
- خلال عملية شراء الشهادة، لا يجوز الحصول على قرض بضمان هذه الشهادات.
- بدلاً من ذلك، بإمكان العميل أن يحصل على قرض بضمان شهادات من البنك الأهلي أو بنك مصر الجديد وبمعدل فائدة 25٪، وكذلك إصدار جميع أنواع بطاقات الائتمان.