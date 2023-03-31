تعدُّ قناة الفجر الجزائرية من أبرز القنوات التلفزيونية في البلاد، لافتةً إلى نقلها لحُزم من المسلسلات التركية المشهورة والمحبوبة، بكل شغف وحماسة، ينتظر الجميع بصبر واستعداد كبير بث قناة الفجر الجزائرية للاستمتاع بالأعمال الفنية المثيرة والمسلّية، وتشمل ذلك مسلسل قيامة المؤسس عثمان الذي يعرض في شهر رمضان الفضيل، وتقدم قناة الفجر الجزائرية أيضًا تشكيلة متنوعة من المسلسلات ذات الأهمية، بالإضافة إلي مسلسل ألب أرسلان الشهيرة بحيث يمكن متابعة القنوات الجزائرية عبر الترددات على القمر الصناعي Nilesat، نقدم لكم تردد قناة الفجر الجزائرية Alfajr TV الجديد 2023 على نايل سات لمتابعة مسلسل قيامة عثمان الموسم الرابع، وكافة التفاصيل، تابعونا.

تردد قناة الفجر الجزائرية Alfajr TV الجديد 2023 على نايل سات لمتابعة مسلسل قيامة عثمان الموسم الرابع

عند مشاهدة الفجر الجزائرية، يجب عليك إضافة التردد الجديد ومتابعة الإرشادات التالية

معامل تصحيح الخطأ :3/4.

معدل الاستقطاب: رأسي v.

التردد 11034.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد الفجر hd

معامل تصحيح الخطأ :3/4.

معدل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

تردد القناة 12034.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي v.

تردد القناة :10865.

القمر الصناعي: نايل سات.

مسلسل قيامة عثمان

تعرض مسلسل قيامة عثمان بشكل رئيسي على قناة الفجر الجزائرية وهو يعد واحد من أبرز المسلسلات التاريخية، حيث يتم شرح قصة مؤسس الدولة العثمانية والحروب التي شارك فيها سلطان عثمان بن أرطغل، يركز المسلسل على سعي السلطان لإنشاء جيش قوي من أجل تحقيق طموحاته في إنشاء دولة متينة وأكبر في الإقليم، تعرض قناة الفجر الجزائرية مسلسل “قيامة عثمان” كل أسبوع في يوم الأربعاء بشكل حصر،. يُعتبر التردد الجديد المستخدم للقناة والذي يتميز بإشارة قوية وصوت عالٍ من أحسن الترددات.