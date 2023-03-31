موعد شم النسيم في رمضان 2023 ومتى اجازة شم النسيم للموظفين
موعد شم النسيم في رمضان 2023، يتطلع ملايين المواطنين المصريين إلى معرفة موعد شم النسيم في رمضان 2023 الذي يعد واحدا من أهم المناسبات الاجتماعية، حيث يع شم النسيم فرصة ذهبية لتجمع الأهل والأقارب والأصدقاء والتنزه في الحدائق والأماكن العامة، وخلال هذا اليوم يقبل الجميع على تناول الأسماك ذات الأنواع المختلفة بالإضافة إلى تلوين البيض بالألوان الجميلة.
موعد شم النسيم في رمضان 2023
للعام الثالث على التوالي يأتي موعد شم النسيم في رمضان 2023، ومن المنتظر أن يكون في العام القادم في عيد الفطر المبارك أو بعده بأيام قليلة، ومن المقرر أن يكون شم النسيم هذا العام في يوم 17 من شهر أبريل الجاري بينما توافق في التقويم الهجري يوم 26 رمضان، أي أنها سوف تصادف خلال العشر الأواخر من رمضان، التي ينتظرها المسلمين بحرارة نظرا لما فيها من خير وبركات، كما أن بها ليلة القدر.
اجازة شم النسيم 2023
من المعروف أن اجازة شم النسيم 2023 للموظفين مدفوعة الأجر، وستمنح الحكومة موظفي القطاعين العام والخاص اجازة في 17 من ابريل القادم وفقا لما نص عليه القانون.
رسائل شم النسيم
- يازهرة العمر… قرب شم النسيم يهَلْ… أرسلك أجمل وردة قبل الكل.
- قبل انشغال جميع الخطوط… حبيت أقولك كل عيد نسيم وانت مبسوط.
- قلبي محتاج إليك… وينبض قلبك يحميه… وبحنانه يدفيك… وبشم النسيم يهنيك.
- تهنئة من الوريد إلى الوريد… وقبل الزحمة والمواعيد… كل شم نسيم وأنت مبسوط وسعيد.
- عدد رموش العين ونبضات القلب وورق الشجر…أهنيك بشم نسيم سعيد يا أغلى البشر.
- أهديك باقة من أفضل الأمنيات بدوام السعادة والسرور مع اقتراب موعد شم النسيم.
- شم نسيم سعيد وملئ بالفرحة والسرور والبهجة لك وللعائلة الكريمة.
- جعل الله كل أيامكم أعيادًا ومنحك السعادة في عيد شم النسيم وفي كل الأيام.
- مع اقتراب موعد شم النسيم أدعو الله أن يمنه عليكم بالخير والسعادة، وأن بدخل على قلوبكم الفرحة والبهجة.
- أرسل لك أفضل عبارات التهنئة لعيد شم النسيم، وأهديك الورود والزهور في هذه المناسبة السعيدة.
- بكل الحب والود أسطر لك عبارات التهنئة بمناسبة حلول عيد الربيع.
- وأزف لك باقة من الورود و أهنئك بمناسبة قدوم شم النسيم.. عسى أن تملأ لأيامك البهجة والسعادة والسرور.