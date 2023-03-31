موعد شم النسيم في رمضان 2023 ومتى اجازة شم النسيم للموظفين

موعد شم النسيم في رمضان 2023، يتطلع ملايين المواطنين المصريين إلى معرفة موعد شم النسيم في رمضان 2023 الذي يعد واحدا من أهم المناسبات الاجتماعية، حيث يع شم النسيم فرصة ذهبية لتجمع الأهل والأقارب والأصدقاء والتنزه في الحدائق والأماكن العامة، وخلال هذا اليوم يقبل الجميع على تناول الأسماك ذات الأنواع المختلفة بالإضافة إلى تلوين البيض بالألوان الجميلة.

موعد شم النسيم في رمضان 2023

للعام الثالث على التوالي يأتي موعد شم النسيم في رمضان 2023، ومن المنتظر أن يكون في العام القادم في عيد الفطر المبارك أو بعده بأيام قليلة، ومن المقرر أن يكون شم النسيم هذا العام في يوم 17 من شهر أبريل الجاري بينما توافق في التقويم الهجري يوم 26 رمضان، أي أنها سوف تصادف خلال العشر الأواخر من رمضان، التي ينتظرها المسلمين بحرارة نظرا لما فيها من خير وبركات، كما أن بها ليلة القدر.

اجازة شم النسيم 2023

من المعروف أن اجازة شم النسيم 2023 للموظفين مدفوعة الأجر، وستمنح الحكومة موظفي القطاعين العام والخاص اجازة في 17 من ابريل القادم وفقا لما نص عليه القانون.

رسائل شم النسيم